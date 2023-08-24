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В SAFe 6 представлены метрики потока для улучшения доставки и реализации ценности

24, авг. 2023
В SAFe 6 представлены метрики потока для улучшения доставки и реализации ценности

Недавно представленная Scaled Agile Framework (SAFe 6) предлагает мощное решение для компаний, стремящихся оптимизировать свою деятельность и осмыслить свои усилия по расстановке приоритетов. Последнее дополнение к этой системе — «метрики потока» — было создано с целью помочь компаниям эффективно реализовать свои стратегические планы.

Метрики потоков, сложная функция SAFe 6, дают предприятиям четкое представление о том, применяются ли их операционные структуры и механизмы в соответствии с планом. Что еще более важно, это помогает компаниям оценить, эффективно ли они используют свои процессы. Основная цель показателей потока — помочь компаниям определить, реализуют ли они ценность, и улучшить понимание того, как быстрее доставить эту ценность своим клиентам.

Как объяснил Херш Тападиа, соучредитель и генеральный директор аналитической компании Allstacks, занимающейся анализом потоков создания ценности, понимание этих концепций — это только одна часть дела. Настоящий успех заключается в реализации этого понимания для эффективного закрытия различных операционных циклов. В этом сценарии функция показателей потока играет решающую роль в материальном представлении этих абстрактных концепций для облегчения понимания и применения. По словам Тападии, показатели потока являются ключом к «реализации мечты».

Внедрение показателей потока в SAFe 6 представляет собой значительный шаг на пути к более быстрому и эффективному обеспечению большей ценности для клиентов. Благодаря метрикам потоков компании теперь могут оценивать операционную эффективность в режиме реального времени и соответствующим образом корректировать свои стратегии для достижения оптимальных результатов.

Говоря о стратегических операциях и повышении ценности для клиентов, AppMaster, мощная платформа no-code, является исключительной в обеспечении аналогичной операционной эффективности. Подход AppMaster переопределяет стандарты, устраняя техническую задолженность, обеспечивая тем самым превосходную масштабируемость даже для сценариев с высокой нагрузкой. Для получения дополнительной информации о том, как AppMaster достигает этого, вы можете изучить здесь No-code и Scalability .

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