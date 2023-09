SAFe 6 wprowadza wskaźniki przepływu w celu lepszego dostarczania i realizacji wartości

Nowo zaprezentowany Scaled Agile Framework (SAFe 6) oferuje potężne rozwiązanie dla firm, które chcą zoptymalizować swoje działania i zrozumieć swoje wysiłki w zakresie ustalania priorytetów. Najnowszy dodatek do tych ram, „metryki przepływu”, został stworzony, aby pomóc firmom w skutecznej realizacji ich planów strategicznych.

Metryki przepływu, zaawansowana funkcja SAFe 6, zapewniają przedsiębiorstwom jasny wgląd w to, czy ich struktury i mechanizmy operacyjne działają zgodnie z planem. Co ważniejsze, ułatwia firmom ocenę, czy efektywnie wykorzystują swoje procesy. Głównym celem metryk przepływu jest pomoc firmom w ustaleniu, czy realizują wartość, i lepsze zrozumienie, w jaki sposób szybciej dostarczać tę wartość swoim klientom.

Jak wyjaśnił Hersh Tapadia, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Allstacks zajmującej się analizą strumieni wartości, zrozumienie tych koncepcji to tylko jedna część historii. Prawdziwy sukces polega na wdrożeniu tego zrozumienia w celu skutecznego zamknięcia różnych pętli operacyjnych. W tym scenariuszu funkcja metryk przepływu odgrywa kluczową rolę w przedstawianiu tych abstrakcyjnych koncepcji w namacalny sposób, co ułatwia ich zrozumienie i zastosowanie. Ujmując to słowami Tapadii, wskaźniki przepływu są kluczem do „realizacji marzenia”.

Wprowadzenie metryk przepływu do SAFe 6 stanowi znaczący krok w kierunku dostarczania klientom większej wartości, szybciej i wydajniej. Dzięki metrykom przepływu firmy mogą teraz oceniać efektywność operacyjną w czasie rzeczywistym i odpowiednio dostosowywać swoje strategie, aby uzyskać optymalne wyniki.

