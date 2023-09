SAFe 6 introduce le metriche di flusso per una migliore erogazione e realizzazione di valore

Il nuovo Scaled Agile Framework (SAFe 6) offre una potente soluzione per le aziende che desiderano ottimizzare le proprie operazioni e dare un senso ai propri sforzi di definizione delle priorità. L'ultima aggiunta a questo quadro, le "metriche di flusso", è stata istituita con l'obiettivo di assistere le aziende nella realizzazione efficiente dei propri piani strategici.

I parametri di flusso, una caratteristica sofisticata di SAFe 6, offrono alle aziende una visione chiara per verificare se le loro strutture e meccanismi operativi si stanno applicando come previsto. Ancora più significativo, aiuta le aziende a valutare se stanno utilizzando in modo efficiente i loro processi. L'obiettivo principale delle metriche di flusso è aiutare le aziende a verificare se stanno realizzando valore e migliorare la loro comprensione su come fornire questo valore ai propri clienti più rapidamente.

Come spiegato da Hersh Tapadia, co-fondatore e CEO della società di value stream intelligence Allstacks, comprendere questi concetti è solo una parte della storia. Il vero successo risiede nell’implementazione di questa comprensione per chiudere efficacemente vari cicli operativi. La funzionalità delle metriche di flusso, in questo scenario, gioca un ruolo cruciale nel rappresentare questi concetti astratti in modo tangibile per una più facile comprensione e applicazione. Per dirla con le parole di Tapadia, le metriche di flusso sono la chiave per "realizzare il sogno".

L’introduzione delle metriche di flusso in SAFe 6 rappresenta un passo significativo verso la fornitura di più valore ai clienti, in modo più rapido ed efficiente. Grazie alle metriche di flusso, le aziende possono ora valutare l’efficienza operativa in tempo reale e adattare le proprie strategie di conseguenza per ottenere risultati ottimali.

