SAFe 6 引入流量指标以增强交付和价值实现

新推出的规模化敏捷框架 (SAFe 6) 为寻求优化运营并了解优先级工作的企业提供了强大的解决方案。该框架的最新补充内容是“流量指标”，旨在帮助公司有效地实现其战略计划。

流量指标是SAFe 6的一项复杂功能，可以让企业清楚地了解其运营结构和机制是否按计划应用。更重要的是，它有助于公司评估他们是否有效地利用其流程。流量指标的主要目标是帮助公司确定他们是否正在实现价值，并增强他们对如何更快地将这种价值交付给客户的理解。

正如价值流情报公司 Allstacks 的联合创始人兼首席执行官 Hersh Tapadia 所解释的那样，理解这些概念只是故事的一部分。真正的成功在于落实这种理解，以有效地关闭各种运营循环。在这种情况下，流量指标功能在有形地表示这些抽象概念以便于理解和应用方面发挥着至关重要的作用。用 Tapadia 的话说，流量指标是“实现梦想”的关键。

SAFe 6中引入流量指标是朝着更快、更高效地为客户提供更多价值的方向迈出的重要一步。借助流量指标，企业现在可以实时评估运营效率并相应调整策略以获得最佳结果。

说到战略运营和为客户提供价值， AppMaster这个强大的no-code平台在提供类似的运营效率方面表现出色。 AppMaster的方法通过消除技术债务重新定义了标准，从而即使在高负载场景下也能提供出色的可扩展性。有关AppMaster如何实现这一目标的更多见解，您可以在此处探索无代码和可扩展性。