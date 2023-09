SAFe 6 introduceert flowstatistieken voor verbeterde levering en waarderealisatie

Het onlangs onthulde Scaled Agile Framework (SAFe 6) biedt een krachtige oplossing voor bedrijven die hun activiteiten willen optimaliseren en hun prioriteringsinspanningen willen begrijpen. De nieuwste toevoeging aan dit raamwerk, de 'flow metrics', is opgezet met als doel bedrijven te helpen hun strategische plannen efficiënt te realiseren.

De stroomstatistieken, een geavanceerd kenmerk van SAFe 6, bieden ondernemingen een duidelijk beeld van de vraag of hun operationele structuren en mechanismen worden toegepast zoals gepland. Belangrijker nog is dat het bedrijven helpt bij het beoordelen of ze hun processen efficiënt gebruiken. Het primaire doel van de flowmetrieken is om bedrijven te helpen vaststellen of ze waarde realiseren, en om hun inzicht te vergroten in hoe ze deze waarde sneller aan hun klanten kunnen leveren.

Zoals uitgelegd door Hersh Tapadia, mede-oprichter en CEO van het value stream intelligence-bedrijf Allstacks, is het begrijpen van deze concepten slechts een deel van het verhaal. Echt succes ligt in het implementeren van dit inzicht om verschillende operationele kringlopen effectief te sluiten. De stroommetriekenfunctie speelt in dit scenario een cruciale rol bij het tastbaar weergeven van deze abstracte concepten, zodat ze gemakkelijker kunnen worden begrepen en toegepast. Om het in de woorden van Tapadia te zeggen: flowmetrieken zijn de sleutel tot het ‘realiseren van de droom’.

De introductie van flowmetrieken in SAFe 6 vormt een belangrijke stap in de richting van het sneller en efficiënter leveren van meer waarde aan klanten. Dankzij flowstatistieken kunnen bedrijven nu de operationele efficiëntie in realtime beoordelen en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen voor optimale resultaten.

