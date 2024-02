Mobb lança ferramenta automática de correção de vulnerabilidades para usuários do GitHub

Em um movimento estratégico para reforçar a segurança dos aplicativos, Mobb introduziu um recurso avançado de correção automática de vulnerabilidades feito sob medida para usuários GitHub. Lançado em 23 de janeiro, o serviço Mobb Fixer integra-se perfeitamente ao ciclo de vida de desenvolvimento de software, monitorando solicitações pull GitHub e oferecendo proativamente retificações de código.

O novo sistema opera diretamente no espaço de repositório dos desenvolvedores, eliminando a necessidade de troca de contexto. A ferramenta Mobb Fixer aproveita uma combinação de experiência em segurança, análise semântica e IA generativa emergente para reforçar o escopo da cobertura de código. As soluções transmitidas são precisas, confiáveis ​​e desprovidas de dilemas de propriedade de código.

Atualmente disponível para integração, Mobb fornece uma ponte dentro GitHub e tem planos de ampliar seu suporte para repositórios de código adicionais. Eles estão estendendo a oferta de um teste complementar para aqueles interessados ​​em experimentar seu serviço em primeira mão.

A funcionalidade atualizada do Mobb garante aos desenvolvedores uma abordagem simplificada para lidar com vulnerabilidades de código, ao mesmo tempo que acomoda as equipes de segurança por meio de supervisão abrangente das atividades de correção. As soluções de reparo da Mobb são delicadamente integradas aos fluxos de trabalho dos desenvolvedores, entregando-as diretamente à sua base de código. O suporte dos principais scanners SAST é outra prova da adaptabilidade do sistema, permitindo às empresas sinergizá-lo com suas práticas e ferramentas predominantes.

O recurso de “genAI híbrida” do Mobb reflete uma combinação criteriosa de algoritmos determinísticos e pesquisas proprietárias, apoiadas por IA generativa, para garantir correções que não sejam apenas precisas, mas também confiáveis.