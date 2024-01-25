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تطلق Mobb أداة إصلاح الثغرات الأمنية التلقائية لمستخدمي GitHub

Jan 25, 2024
تطلق Mobb أداة إصلاح الثغرات الأمنية التلقائية لمستخدمي GitHub

في خطوة استراتيجية لتعزيز أمان التطبيقات، قدمت Mobb ميزة متقدمة لتصحيح الثغرات الأمنية تلقائيًا مصممة خصيصًا لمستخدمي GitHub. تم إطلاق خدمة Mobb Fixer في 23 يناير، وهي تندمج بسلاسة في دورة حياة تطوير البرامج من خلال مراقبة طلبات سحب GitHub وتقديم تصحيحات التعليمات البرمجية بشكل استباقي.

يعمل النظام الجديد مباشرة ضمن مساحة مستودع المطورين، مما يلغي الحاجة إلى تبديل السياقات. تستخدم أداة Mobb Fixer مزيجًا من الخبرة الأمنية والتحليل الدلالي والذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ لتعزيز نطاق تغطية التعليمات البرمجية. الإصلاحات المقدمة دقيقة وذات مصداقية، وخالية من معضلات ملكية التعليمات البرمجية.

متوفر حاليًا للتكامل، يوفر Mobb جسرًا داخل GitHub ولديه خطط لتوسيع دعمه لمستودعات التعليمات البرمجية الإضافية. إنهم يقدمون عرضًا للتجربة التكميلية للراغبين في تجربة خدمتهم بشكل مباشر.

تضمن الوظيفة المحدثة من Mobb للمطورين اتباع نهج مبسط لمعالجة نقاط الضعف في التعليمات البرمجية، مع استيعاب فرق الأمان في الوقت نفسه من خلال الإشراف الشامل على أنشطة الإصلاح. تم دمج حلول إصلاح Mobb بدقة في سير عمل المطورين، ويتم توصيلها مباشرة إلى قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم. يعد دعم ماسحات SAST الرائدة بمثابة شهادة أخرى على قدرة النظام على التكيف، مما يسمح للشركات بالتآزر مع ممارساتها وأدواتها السائدة.

تعكس ميزة "الذكاء الاصطناعي الجيني الهجين" في Mobb مزيجًا حكيمًا من الخوارزميات الحتمية والأبحاث الخاصة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لضمان إصلاحات ليست دقيقة فحسب، بل يمكن الاعتماد عليها أيضًا.

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