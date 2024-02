Mobb lancia lo strumento di correzione automatica delle vulnerabilità per gli utenti GitHub

In una mossa strategica per rafforzare la sicurezza delle applicazioni, Mobb ha introdotto una funzionalità avanzata di correzione automatica delle vulnerabilità fatta su misura per gli utenti GitHub. Lanciato il 23 gennaio, il servizio Mobb Fixer si integra perfettamente nel ciclo di vita dello sviluppo del software monitorando le richieste pull GitHub e offrendo in modo proattivo rettifiche del codice.

Il nuovo sistema opera direttamente all'interno dello spazio di repository degli sviluppatori, eliminando la necessità di cambiare contesto. Lo strumento Mobb Fixer sfrutta una combinazione di competenze in materia di sicurezza, analisi semantica e intelligenza artificiale generativa emergente per rafforzare l’ambito della copertura del codice. Le correzioni impartite sono precise, credibili e prive di dilemmi sulla proprietà del codice.

Attualmente disponibile per l'integrazione, Mobb fornisce un ponte all'interno di GitHub e prevede di ampliare il proprio supporto per ulteriori repository di codice. Stanno estendendo l'offerta di una prova complementare per coloro che sono interessati a sperimentare in prima persona il loro servizio.

La funzionalità aggiornata di Mobb garantisce agli sviluppatori un approccio semplificato per affrontare le vulnerabilità del codice, facilitando allo stesso tempo i team di sicurezza attraverso una supervisione completa delle attività di riparazione. Le soluzioni di riparazione di Mobb sono delicatamente intrecciate nei flussi di lavoro degli sviluppatori, fornendo direttamente alla loro base di codice. Il supporto dei principali scanner SAST è un'altra testimonianza dell'adattabilità del sistema, consentendo alle aziende di creare sinergia con le pratiche e gli strumenti prevalenti.

La funzionalità "genAI ibrida" di Mobb riflette un sapiente mix di algoritmi deterministici e ricerca proprietaria, rafforzati dall'intelligenza artificiale generativa, per garantire soluzioni non solo accurate ma anche affidabili.