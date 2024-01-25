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Mobb, GitHub Kullanıcıları için Otomatik Güvenlik Açığı Düzeltme Aracını Başlattı

Oca 25, 2024
Mobb, GitHub Kullanıcıları için Otomatik Güvenlik Açığı Düzeltme Aracını Başlattı

Uygulama güvenliğini artırmaya yönelik stratejik bir hamleyle Mobb, GitHub kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik güvenlik açığı düzeltme özelliğini tanıttı. 23 Ocak'ta başlatılan Mobb Fixer hizmeti, GitHub çekme isteklerini izleyerek ve proaktif olarak kod düzeltmeleri sunarak yazılım geliştirme yaşam döngüsüne sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

Yeni sistem doğrudan geliştiricilerin veri havuzu alanında çalışarak bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Mobb Fixer aracı, kod kapsamının kapsamını güçlendirmek için güvenlik uzmanlığı, anlamsal analiz ve ortaya çıkan üretken yapay zekanın bir karışımından yararlanır. Belirtilen düzeltmeler kesindir, güvenilirdir ve kod sahipliği ikilemlerinden yoksundur.

Şu anda entegrasyon için mevcut olan Mobb, GitHub içinde bir köprü sağlıyor ve ek kod depoları için desteğini genişletmeyi planlıyor. Hizmetlerini ilk elden deneyimlemek isteyenler için tamamlayıcı bir deneme teklifi sunuyorlar.

Mobb güncellenmiş işlevselliği, geliştiricilere kod güvenlik açıklarını ele alma konusunda kolaylaştırılmış bir yaklaşım garanti ederken, aynı zamanda güvenlik ekiplerine iyileştirme etkinliklerinin kapsamlı gözetimi yoluyla destek sağlıyor. Mobb onarım çözümleri, geliştirici iş akışlarına özenle dokunarak doğrudan kod tabanlarına ulaştırılır. Önde gelen SAST tarayıcılarının desteği, sistemin uyarlanabilirliğinin bir başka kanıtıdır ve işletmelerin sistemi kendi mevcut uygulamaları ve araçlarıyla sinerji oluşturmasına olanak tanır.

Mobb 'hibrit genAI' özelliği, yalnızca doğru değil aynı zamanda güvenilir düzeltmeler sağlamak için üretken yapay zeka tarafından desteklenen deterministik algoritmalar ve özel araştırmaların mantıklı bir karışımını yansıtıyor.

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