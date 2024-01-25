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Mobb 为 GitHub 用户推出自动漏洞修复工具

Jan 25, 2024
Mobb 为 GitHub 用户推出自动漏洞修复工具

为了加强应用程序安全性， Mobb推出了一项专为GitHub用户量身定制的高级自动漏洞更正功能。 Mobb Fixer服务于 1 月 23 日推出，通过监控GitHub拉取请求并主动提供代码修正，无缝集成到软件开发生命周期中。

新系统直接在开发人员的存储库空间内运行，无需切换上下文。 Mobb Fixer 工具结合了安全专业知识、语义分析和新兴的生成式人工智能来扩大代码覆盖范围。给出的修复是精确、可信的，并且没有代码所有权困境。

Mobb目前可用于集成，它在GitHub内提供了一个桥梁，并计划扩大对其他代码存储库的支持。他们正在为那些有兴趣亲身体验他们的服务的人提供补充试用。

Mobb的更新功能保证了开发人员能够采用简化的方法来解决代码漏洞，同时通过对修复活动的全面监督来满足安全团队的需求。 Mobb的修复解决方案巧妙地融入开发人员工作流程中，直接交付到他们的代码库。领先的 SAST 扫描仪的支持是该系统适应性的另一个证明，允许企业将其与其流行的实践和工具进行协同。

Mobb的“混合 genAI”功能反映了确定性算法和专有研究的明智组合，并由生成式人工智能支持，以确保修复不仅准确而且可靠。

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