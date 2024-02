Mobb uruchamia narzędzie do automatycznego naprawiania luk w zabezpieczeniach dla użytkowników GitHub

W ramach strategicznego posunięcia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji, Mobb wprowadził zaawansowaną funkcję automatycznego korygowania luk w zabezpieczeniach, dostosowaną do potrzeb użytkowników GitHub. Uruchomiona 23 stycznia usługa Mobb Fixer płynnie integruje się z cyklem życia oprogramowania, monitorując żądania ściągnięcia GitHub i proaktywnie oferując poprawki kodu.

Nowy system działa bezpośrednio w przestrzeni repozytorium deweloperów, eliminując konieczność przełączania kontekstów. Narzędzie Mobb Fixer wykorzystuje połączenie wiedzy o bezpieczeństwie, analizy semantycznej i powstającej generatywnej sztucznej inteligencji, aby zwiększyć zakres pokrycia kodu. Przekazane poprawki są precyzyjne, wiarygodne i pozbawione dylematów związanych z własnością kodu.

Mobb obecnie dostępny do integracji, zapewnia pomost w ramach GitHub i planuje rozszerzyć obsługę o dodatkowe repozytoria kodu. Rozszerzają ofertę uzupełniającego okresu próbnego dla osób zainteresowanych poznaniem ich usług na własnej skórze.

Zaktualizowana funkcjonalność Mobb gwarantuje programistom usprawnione podejście do usuwania luk w kodzie, jednocześnie umożliwiając zespołom ds. bezpieczeństwa kompleksowy nadzór nad działaniami naprawczymi. Rozwiązania naprawcze Mobb są delikatnie wplecione w przepływ pracy programistów i dostarczają je bezpośrednio do ich bazy kodu. Obsługa wiodących skanerów SAST jest kolejnym dowodem możliwości adaptacji systemu, umożliwiającym firmom synergię go z dominującymi praktykami i narzędziami.

Funkcja „hybrydowego genAI” w Mobb odzwierciedla rozsądne połączenie algorytmów deterministycznych i zastrzeżonych badań, wspartych generatywną sztuczną inteligencją, aby zapewnić poprawki, które są nie tylko dokładne, ale także niezawodne.