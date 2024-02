Mobb führt automatisches Schwachstellen-Fix-Tool für GitHub-Benutzer ein

In einem strategischen Schritt zur Verbesserung der Anwendungssicherheit hat Mobb eine erweiterte automatische Schwachstellenkorrekturfunktion eingeführt, die speziell auf GitHub Benutzer zugeschnitten ist. Der am 23. Januar gestartete Mobb Fixer Dienst integriert sich nahtlos in den Softwareentwicklungslebenszyklus, indem er GitHub Pull-Anfragen überwacht und proaktiv Codekorrekturen anbietet.

Das neue System arbeitet direkt im Repository-Bereich der Entwickler, sodass kein Kontextwechsel erforderlich ist. Das Mobb Fixer-Tool nutzt eine Mischung aus Sicherheitsexpertise, semantischer Analyse und neuer generativer KI, um den Umfang der Codeabdeckung zu erhöhen. Die bereitgestellten Korrekturen sind präzise, ​​glaubwürdig und frei von Code-Eigentumsproblemen.

Mobb ist derzeit für die Integration verfügbar, stellt eine Brücke innerhalb GitHub dar und plant, die Unterstützung für zusätzliche Code-Repositorys zu erweitern. Sie bieten denjenigen, die ihren Service aus erster Hand erleben möchten, ein ergänzendes Testangebot an.

Die aktualisierte Funktionalität von Mobb garantiert Entwicklern einen optimierten Ansatz zur Behebung von Code-Schwachstellen und kommt gleichzeitig den Sicherheitsteams durch eine umfassende Überwachung der Behebungsaktivitäten entgegen. Die Reparaturlösungen von Mobb sind sorgfältig in die Arbeitsabläufe der Entwickler eingebunden und liefern direkt an deren Codebasis. Die Unterstützung führender SAST-Scanner ist ein weiterer Beweis für die Anpassungsfähigkeit des Systems, die es Unternehmen ermöglicht, es mit ihren vorherrschenden Praktiken und Werkzeugen zu kombinieren.

Die „Hybrid-GenAI“-Funktion von Mobb spiegelt eine kluge Mischung aus deterministischen Algorithmen und proprietärer Forschung wider, die durch generative KI unterstützt wird, um Korrekturen zu gewährleisten, die nicht nur genau, sondern auch zuverlässig sind.