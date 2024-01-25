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Mobb запускает инструмент автоматического устранения уязвимостей для пользователей GitHub

25, янв. 2024
Mobb запускает инструмент автоматического устранения уязвимостей для пользователей GitHub

В рамках стратегического шага по повышению безопасности приложений Mobb представила усовершенствованную функцию автоматического исправления уязвимостей, специально разработанную для пользователей GitHub. Сервис Mobb Fixer, запущенный 23 января, легко интегрируется в жизненный цикл разработки программного обеспечения, отслеживая запросы на включение GitHub и активно предлагая исправления кода.

Новая система работает непосредственно в пространстве репозитория разработчиков, устраняя необходимость переключения контекстов. Инструмент Mobb Fixer объединяет опыт в области безопасности, семантический анализ и новейший генеративный искусственный интеллект для расширения охвата кода. Предоставленные исправления точны, заслуживают доверия и лишены дилемм владения кодом.

Mobb доступный в настоящее время для интеграции, обеспечивает мост внутри GitHub и планирует расширить поддержку дополнительных репозиториев кода. Они расширяют предложение дополнительной пробной версии для тех, кто хочет лично испытать их услуги.

Обновленная функциональность Mobb гарантирует разработчикам оптимизированный подход к устранению уязвимостей кода и одновременно позволяет командам безопасности осуществлять всесторонний контроль за действиями по исправлению. Решения Mobb по восстановлению деликатно вплетены в рабочие процессы разработчиков, непосредственно доставляя их в базу кода. Поддержка ведущих сканеров SAST является еще одним свидетельством адаптивности системы, позволяя предприятиям синергизировать ее с преобладающими практиками и инструментами.

Функция «гибридного генИИ» Mobb отражает разумное сочетание детерминированных алгоритмов и собственных исследований, подкрепленных генеративным искусственным интеллектом, для обеспечения не только точных, но и надежных исправлений.

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