Microsoft lança Radius, uma plataforma de código aberto completa para desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem

Microsoft abriu a cortina de sua mais recente inovação em tecnologia de nuvem, Radius. Essa revolucionária plataforma de aplicativos de código aberto transcende as restrições de linguagem, oferecendo uma base exclusiva para a construção e operação de aplicativos nativos da nuvem. O projeto inovador surge da equipe Microsoft Azure Incubation, os mesmos cérebros criativos por trás do advento de vários projetos de código aberto renomados, incluindo Dapr, conhecido pela construção de microsserviços, o escalonamento automático orientado a eventos KEDA, e Copacetic, a solução confiável para patching de contêineres. vulnerabilidades de imagem.

Dapr e KEDA são componentes firmes do portfólio de projetos Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft tem adições recentes na forma de submissão do Copacetic, e há planos em andamento para submeter o Radius também para incorporação ao CNCF no próximo semestre.

Complementando o Azure e as nuvens privadas Microsoft's, o Radius atende à implantação de aplicações que simplificam cada vez mais o seu manuseio. Notavelmente, a solução surpreendente pretende conceder aos desenvolvedores a liberdade de se concentrarem no desenvolvimento de aplicativos, em vez de fazer malabarismos com as complexidades associadas à sua administração. Notavelmente, o Radius oferece cobertura abrangente para todos os tipos de aplicativos sem impor uma arquitetura de aplicativo específica.

Em declarações ao TechCrunch, Mark Russinovich afirmou que o Radius assume uma metodologia distinta para abordar estas questões. Ao contrário de outras plataformas rivais que restringem sua atenção para delinear a associação entre as camadas de computação do aplicativo ou microsserviços, o Radius traz em seu âmbito os amplos recursos de nuvem que os aplicativos modernos abrangem. Assim, o Radius motiva os desenvolvedores fazendo o trabalho pesado de representar graficamente esses relacionamentos, permitindo insights abrangentes sobre os componentes do aplicativo.

Por sua funcionalidade, o Radius se baseia em ferramentas de infraestrutura como código existentes, como o Terraform, e também considera a perspectiva de aproveitar o OpenTofu, desde que a compatibilidade persista. Além disso, enriquece suas funções com integrações de serviços CI/CD, como GitHub Actions. O orquestrador de implantação que Microsoft usa no Azure, apelidado de mecanismo de implantação do Azure Resource Manager, dá ao Radius seu poder. Este plano de controle universal é a força vital do Radius, gerenciando implantações de aplicativos.

