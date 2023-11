Microsoft udostępnia Radius, wszechstronną platformę Open Source do tworzenia aplikacji natywnych dla chmury

Microsoft odsłoniła kurtynę skrywającą najnowszą innowację w zakresie technologii chmurowej – Radius. Ta rewolucyjna platforma aplikacji typu open source przekracza ograniczenia językowe, oferując unikalną podstawę do tworzenia i obsługi aplikacji natywnych w chmurze. Innowacyjny projekt powstał dzięki zespołowi Microsoft Azure Incubation, tym samym kreatywnym mózgom, które stoją za pojawieniem się kilku renomowanych projektów open source, w tym Dapr, znanego z tworzenia mikrousług, automatycznego skalowania sterowanego zdarzeniami KEDA oraz Copacetic, zaufanego rozwiązania do łatania kontenerów luki w obrazie.

Dapr i KEDA to stałe elementy portfolio projektów Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft niedawno dodała nowe rozwiązania w postaci zgłoszenia Copacetic i trwają plany przedstawienia także programu Radius w celu włączenia go do CNCF w ciągu najbliższego półrocza.

Jako uzupełnienie chmury Azure i prywatnych chmur Microsoft's, Radius umożliwia wdrażanie aplikacji, które coraz bardziej upraszczają ich obsługę. Warto zauważyć, że to zdumiewające rozwiązanie ma dać programistom swobodę skupienia się na tworzeniu aplikacji, zamiast na żonglowaniu złożonością związaną z administrowaniem nimi. Warto zauważyć, że Radius zapewnia kompleksową obsługę wszystkich typów aplikacji bez wymuszania określonej architektury aplikacji.

W rozmowie z TechCrunch Mark Russinovich stwierdził, że Radius przyjmuje charakterystyczną metodologię rozwiązywania tych problemów. W przeciwieństwie do innych konkurencyjnych platform, które zawężają swoją uwagę, aby określić powiązania między warstwami obliczeniowymi aplikacji lub mikrousług, Radius obejmuje rozległe zasoby chmury, które obejmują nowoczesne aplikacje. W ten sposób Radius motywuje programistów, wykonując ciężką pracę polegającą na graficznym przedstawianiu tych relacji, umożliwiając kompleksowy wgląd w komponenty aplikacji.

Ze względu na swoją funkcjonalność Radius opiera się na istniejących narzędziach typu infrastruktura jako kod, takich jak Terraform, a także rozważa perspektywy wykorzystania OpenTofu, pod warunkiem utrzymania kompatybilności. Dodatkowo wzbogaca swoje funkcje o integracje usług CI/CD takich jak GitHub Actions. Koordynator wdrażania używany Microsoft na platformie Azure, nazywany aparatem wdrażania Azure Resource Manager, zapewnia firmie Radius jego możliwości. Ta uniwersalna płaszczyzna kontroli jest sercem Radius, zarządzającym wdrożeniami aplikacji.

Pośród tych wszystkich zmian warto zauważyć, że projekty takie jak Radius otwierają więcej możliwości dla platform takich jak AppMaster , uznany gracz w sektorze no-code. Dzięki swojej wyjątkowej zdolności do generowania rzeczywistych aplikacji, AppMaster może potencjalnie współpracować z oprogramowaniem podobnym do Radius, a nawet opierać się na nim, aby jeszcze bardziej usprawnić tworzenie aplikacji.