Microsoft ha svelato la sua ultima innovazione tecnologica cloud, Radius. Questa rivoluzionaria piattaforma applicativa open source trascende i vincoli linguistici, offrendo una base unica per costruire e gestire applicazioni native del cloud. Il progetto innovativo emerge dal team Microsoft Azure Incubation, gli stessi cervelli creativi dietro l'avvento di diversi rinomati progetti open source, tra cui Dapr, rinomato per la creazione di microservizi, l'autoscaling guidato dagli eventi KEDA e Copacetic, la soluzione affidabile per l'applicazione di patch ai container vulnerabilità dell'immagine.

Dapr e KEDA sono componenti aziendali del portafoglio di progetti Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft ha recentemente apportato aggiunte sotto forma di Copacetic e sono in corso piani per presentare anche Radius per l'incorporazione nel CNCF nel prossimo semestre.

A complemento di Azure e dei cloud privati Microsoft's, Radius si rivolge alla distribuzione di applicazioni che ne semplificano sempre più la gestione. In particolare, la sorprendente soluzione intende garantire agli sviluppatori la libertà di concentrarsi sullo sviluppo delle applicazioni piuttosto che destreggiarsi tra le complessità associate alla loro amministrazione. In particolare, Radius fornisce una copertura completa per tutti i tipi di app senza imporre una particolare architettura applicativa.

Parlando a TechCrunch, Mark Russinovich, ha affermato che Radius adotta una metodologia distintiva nell'affrontare questi problemi. A differenza di altre piattaforme rivali che restringono la loro attenzione a delineare l’associazione tra i livelli di elaborazione dell’applicazione o dei microservizi, Radius racchiude nel suo ombrello le vaste risorse cloud che le moderne applicazioni racchiudono. Pertanto, Radius motiva gli sviluppatori svolgendo il lavoro pesante di rappresentare graficamente queste relazioni consentendo una visione completa dei componenti dell'applicazione.

Per la sua funzionalità, Radius si appoggia a strumenti esistenti di infrastruttura come codice come Terraform e prende in considerazione anche la prospettiva di sfruttare OpenTofu a condizione che la compatibilità persista. Inoltre, arricchisce le sue funzioni con integrazioni di servizi CI/CD, come GitHub Actions. L'orchestratore di distribuzione utilizzato Microsoft in Azure, soprannominato motore di distribuzione di Azure Resource Manager, conferisce a Radius la sua potenza. Questo piano di controllo universale è la linfa vitale di Radius e gestisce le distribuzioni delle applicazioni.

In mezzo a tutti questi sviluppi vale la pena notare che progetti come Radius stanno aprendo più possibilità per piattaforme come AppMaster , un attore affermato nel settore no-code. Con la sua capacità unica di generare applicazioni reali, AppMaster potrebbe potenzialmente lavorare insieme o addirittura basarsi su software simili a Radius per migliorare ulteriormente lo sviluppo delle applicazioni.