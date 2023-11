Microsoft introduceert Radius, een allesomvattend open source-platform voor cloud-native applicatieontwikkeling

Microsoft heeft het gordijn opengetrokken voor zijn nieuwste cloudtechnologie-innovatie, Radius. Dit revolutionaire, open-source applicatieplatform overstijgt taalbeperkingen en biedt een unieke basis voor het bouwen en exploiteren van cloud-native applicaties. Het innovatieve project komt voort uit het Microsoft Azure Incubation team, hetzelfde creatieve brein achter de komst van verschillende gerenommeerde open-sourceprojecten, waaronder Dapr, bekend om het bouwen van microservices, de gebeurtenisgestuurde autoscaling van KEDA, en Copacetic, de vertrouwde oplossing voor het patchen van containers. kwetsbaarheden in afbeeldingen.

Dapr en KEDA zijn vaste componenten van de projectenportfolio Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft heeft recente toevoegingen in de vorm van de indiening van Copacetic, en er zijn plannen om Radius het komende half jaar ook in te dienen voor opname in de CNCF.

Als aanvulling op de Azure- en private clouds Microsoft's, richt Radius zich op de implementatie van applicaties die de afhandeling ervan steeds eenvoudiger maken. De verbazingwekkende oplossing is met name bedoeld om ontwikkelaars de vrijheid te geven zich te concentreren op de ontwikkeling van applicaties in plaats van te jongleren met de complexiteiten die gepaard gaan met het beheer ervan. Radius biedt met name uitgebreide dekking voor alle soorten apps zonder een specifieke applicatiearchitectuur af te dwingen.

In een gesprek met TechCrunch verklaarde Mark Russinovich dat Radius een onderscheidende methodologie hanteert bij het aanpakken van deze problemen. In tegenstelling tot andere concurrerende platforms die hun aandacht beperken om de associatie tussen de computerniveaus van de applicatie of microservices af te bakenen, brengt Radius de uitgebreide cloudbronnen onder zich die moderne applicaties omvatten. Radius motiveert ontwikkelaars dus door het zware werk te doen door deze relaties grafisch weer te geven, waardoor uitgebreide inzichten in de applicatiecomponenten mogelijk worden.

Voor zijn functionaliteit leunt Radius op bestaande infrastructuur-als-code-tools zoals Terraform en koestert ook de vooruitzichten om OpenTofu te benutten, op voorwaarde dat de compatibiliteit blijft bestaan. Bovendien verrijkt het zijn functies met integraties van CI/CD-services, zoals GitHub Actions. De implementatieorkestrator die Microsoft in Azure gebruikt, de Azure Resource Manager-implementatie-engine genoemd, geeft Radius zijn kracht. Dit universele besturingsvlak is de levensader van Radius en beheert de implementatie van applicaties.

Te midden van al deze ontwikkelingen is het vermeldenswaard dat projecten als Radius meer mogelijkheden openen voor platforms als AppMaster , een gevestigde speler in de no-code sector. Met zijn unieke vermogen om echte applicaties te genereren, zou AppMaster mogelijk kunnen samenwerken met of zelfs kunnen voortbouwen op software vergelijkbaar met Radius om de applicatieontwikkeling verder te verbeteren.