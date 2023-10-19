Microsoft приоткрыла завесу над своей последней инновацией в области облачных технологий Radius. Эта революционная платформа приложений с открытым исходным кодом преодолевает языковые ограничения, предлагая уникальную основу для создания и эксплуатации облачных приложений. Инновационный проект создан командой Microsoft Azure Incubation, теми же творческими умами, которые стояли за появлением нескольких известных проектов с открытым исходным кодом, в том числе Dapr, известного созданием микросервисов, автомасштабирования на основе событий KEDA и Copacetic, надежного решения для исправления контейнеров. уязвимости изображения.

Dapr и KEDA являются надежными компонентами портфеля проектов Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft есть недавние дополнения в виде представления Copacetic, и в настоящее время планируется представить Radius для включения в CNCF в течение следующего полугодия.

Дополняя Microsoft's Azure и частные облака, Radius обеспечивает развертывание приложений, которые все больше упрощают их обработку. Примечательно, что это потрясающее решение призвано предоставить разработчикам возможность сосредоточиться на разработке приложений, а не жонглировать сложностями, связанными с их администрированием. Примечательно, что Radius обеспечивает комплексный охват всех типов приложений, не навязывая при этом конкретную архитектуру приложения.

В беседе с TechCrunch Марк Руссинович заявил, что Radius предполагает особую методологию решения этих проблем. В отличие от других конкурирующих платформ, которые концентрируют свое внимание на определении связи между вычислительными уровнями приложения или микросервисов, Radius объединяет обширные облачные ресурсы, которые охватывают современные приложения. Таким образом, Radius мотивирует разработчиков, выполняя тяжелую работу по графическому изображению этих взаимосвязей, позволяя получить полное представление о компонентах приложения.

В своей функциональности Radius опирается на существующие инструменты инфраструктуры как кода, такие как Terraform, а также рассматривает перспективы использования OpenTofu при условии сохранения совместимости. Кроме того, он расширяет свои функции за счет интеграции сервисов CI/CD, таких как GitHub Actions. Оркестратор развертывания, который Microsoft использует в Azure, получивший название механизма развертывания Azure Resource Manager, дает Radius всю мощь. Эта универсальная плоскость управления является основой Radius и управляет развертыванием приложений.

Среди всех этих разработок стоит отметить, что такие проекты, как Radius, открывают больше возможностей для таких платформ, как AppMaster , признанного игрока в секторе no-code. Благодаря своей уникальной способности создавать реальные приложения AppMaster потенциально может работать вместе с программным обеспечением, подобным Radius, или даже использовать его для дальнейшего улучшения разработки приложений.