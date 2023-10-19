Microsoft, Bulutta Yerel Uygulama Geliştirmeye yönelik Her Şey Dahil Açık Kaynak Platformu Radius'u Piyasaya Sürüyor

Microsoft en son bulut teknolojisi yeniliği Radius'un üzerindeki perdeyi açtı. Bu devrim niteliğindeki açık kaynaklı uygulama platformu, dil kısıtlamalarını aşarak bulutta yerel uygulamalar oluşturmak ve çalıştırmak için benzersiz bir temel sunar. Yenilikçi proje, mikro hizmetler oluşturmakla ünlü Dapr, KEDA olay odaklı otomatik ölçeklendirme ve kapsayıcıya yama uygulamak için güvenilir çözüm Copacetic dahil olmak üzere birçok ünlü açık kaynaklı projenin ortaya çıkmasının arkasındaki aynı yaratıcı beyinlerden oluşan Microsoft Azure Incubation ekibinden ortaya çıkıyor. görüntü güvenlik açıkları

Dapr ve KEDA Cloud Native Computing Foundation's (CNCF) proje portföyünün sağlam bileşenleridir. Microsoft Copacetic'in sunulması şeklinde son eklemeleri var ve önümüzdeki yarı yıl içinde CNCF'ye dahil edilmek üzere Radius'u da gönderme planları devam ediyor.

Microsoft's Azure ve özel bulutlarını tamamlayan Radius, kullanımlarını giderek kolaylaştıran uygulamaların dağıtımına olanak sağlar. Özellikle şaşırtıcı çözüm, geliştiricilere, uygulama geliştirmeyle ilgili karmaşıklıklarla uğraşmak yerine uygulama geliştirmeye odaklanma özgürlüğü vermeyi amaçlıyor. Özellikle Radius, belirli bir uygulama mimarisini zorlamadan her tür uygulama için kapsamlı bir kapsam sağlıyor.

TechCrunch'a konuşan Mark Russinovich, Radius'un bu sorunları çözmek için kendine özgü bir metodoloji benimsediğini belirtti. Uygulamanın bilgi işlem katmanları veya mikro hizmetler arasındaki ilişkiyi tasvir etmek için dikkatlerini daraltan diğer rakip platformların aksine Radius, modern uygulamaların kapsadığı geniş bulut kaynaklarını şemsiyesine alıyor. Bu nedenle Radius, uygulama bileşenlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sağlayarak bu ilişkileri grafiksel olarak tasvir etme ağır yükünü üstlenerek geliştiricileri motive eder.

Radius, işlevselliği açısından Terraform gibi mevcut kod olarak altyapı araçlarından yararlanıyor ve aynı zamanda uyumluluğun devam etmesi koşuluyla OpenTofu'dan yararlanma olasılığını da değerlendiriyor. Ayrıca GitHub Actions gibi CI/CD hizmetlerinin entegrasyonlarıyla işlevlerini zenginleştirir. Microsoft Azure'da kullandığı ve Azure Resource Manager dağıtım motoru olarak adlandırılan dağıtım orkestratörü, Radius'a gücünü veriyor. Bu evrensel kontrol düzlemi, uygulamaların dağıtımını yöneten Radius'un can damarıdır.

Tüm bu gelişmelerin ortasında, Radius gibi projelerin, no-code sektörde köklü bir oyuncu olan AppMaster gibi platformlar için daha fazla olanak açtığını belirtmekte fayda var. Gerçek uygulamalar oluşturma konusundaki eşsiz yeteneği sayesinde AppMaster, uygulama geliştirmeyi daha da geliştirmek için potansiyel olarak Radius'a benzer bir yazılımla birlikte çalışabilir veya hatta onun üzerine inşa edilebilir.