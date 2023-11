Microsoft lanza Radius, una plataforma de código abierto integral para el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube

Microsoft ha levantado el telón de su última innovación tecnológica en la nube, Radius. Esta revolucionaria plataforma de aplicaciones de código abierto trasciende las limitaciones del idioma y ofrece una base única para construir y operar aplicaciones nativas de la nube. El proyecto innovador surge del equipo Microsoft Azure Incubation, los mismos cerebros creativos detrás del advenimiento de varios proyectos de código abierto de renombre, incluido Dapr, reconocido por crear microservicios, el escalado automático impulsado por eventos KEDA y Copacetic, la solución confiable para parchear contenedores. vulnerabilidades de la imagen.

Dapr y KEDA son componentes firmes de la cartera de proyectos Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). Microsoft tiene incorporaciones recientes en la forma de la presentación de Copacetic, y hay planes en marcha para presentar Radius también para su incorporación al CNCF durante el próximo medio año.

Como complemento a Azure Microsoft's y las nubes privadas, Radius atiende la implementación de aplicaciones que simplifican cada vez más su manejo. En particular, la asombrosa solución pretende otorgar a los desarrolladores la libertad de centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar de hacer malabarismos con las complejidades asociadas con su administración. En particular, Radius proporciona una cobertura integral para todo tipo de aplicaciones sin imponer una arquitectura de aplicación particular.

En declaraciones a TechCrunch, Mark Russinovich, afirmó que Radius asume una metodología distintiva para abordar estos problemas. A diferencia de otras plataformas rivales que limitan su atención a delinear la asociación entre los niveles de cómputo de la aplicación o microservicios, Radius reúne los amplios recursos de la nube que abarcan las aplicaciones modernas. Por lo tanto, Radius motiva a los desarrolladores al hacer el trabajo pesado de representar gráficamente estas relaciones, lo que permite obtener información completa sobre los componentes de la aplicación.

Para su funcionalidad, Radius se apoya en herramientas de infraestructura como código existentes, como Terraform, y también considera la posibilidad de aprovechar OpenTofu siempre que la compatibilidad persista. Además, enriquece sus funciones con integraciones de servicios CI/CD, como GitHub Actions. El orquestador de implementación que Microsoft usa en Azure, denominado motor de implementación de Azure Resource Manager, le da a Radius su poder. Este plano de control universal es el alma de Radius y gestiona las implementaciones de aplicaciones.

