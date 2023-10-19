تطلق Microsoft العنان لـ Radius، وهو نظام أساسي مفتوح المصدر وشامل لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية

كشفت Microsoft الستار عن أحدث ابتكاراتها في مجال التكنولوجيا السحابية، Radius. تتخطى منصة التطبيقات الثورية مفتوحة المصدر هذه القيود اللغوية، وتوفر أساسًا فريدًا لإنشاء التطبيقات السحابية الأصلية وتشغيلها. ينبثق المشروع المبتكر من فريق Microsoft Azure Incubation ، وهو نفس العقول المبدعة التي تقف وراء ظهور العديد من المشاريع الشهيرة مفتوحة المصدر، بما في ذلك Dapr، المشهور ببناء الخدمات الصغيرة، والقياس التلقائي المبني على الأحداث KEDA، وCopacetic، الحل الموثوق به لتصحيح الحاويات نقاط الضعف في الصورة.

يعد Dapr وKEDA مكونين ثابتين في محفظة مشاريع Cloud Native Computing Foundation's (CNCF). لدى Microsoft إضافات حديثة في شكل تقديم Copacetic، والخطط جارية لتقديم Radius أيضًا لدمجها في CNCF خلال نصف العام القادم.

استكمالًا لسحابة Microsoft's Azure والسحابات الخاصة، يلبي Radius نشر التطبيقات التي تعمل على تبسيط التعامل معها بشكل متزايد. والجدير بالذكر أن الحل المذهل يهدف إلى منح المطورين الحرية في التركيز على تطوير التطبيقات بدلاً من التوفيق بين التعقيدات المرتبطة بإدارتها. والجدير بالذكر أن Radius يوفر تغطية شاملة لجميع أنواع التطبيقات دون فرض بنية تطبيق معينة.

وفي حديثه إلى TechCrunch، ذكر مارك روسينوفيتش أن Radius تفترض منهجية مميزة في معالجة هذه المشكلات. على عكس المنصات المنافسة الأخرى التي تضيق اهتمامها لتحديد الارتباط بين الطبقات الحسابية للتطبيق أو الخدمات الصغيرة، فإن Radius تجلب تحت مظلتها الموارد السحابية الموسعة التي تشملها التطبيقات الحديثة. وبالتالي، فإن Radius تحفز المطورين من خلال القيام بالمهمة الصعبة المتمثلة في تصوير هذه العلاقات بيانيًا مما يسمح برؤى شاملة حول مكونات التطبيق.

بالنسبة لوظائفه، يعتمد Radius على أدوات البنية التحتية الموجودة كرمز مثل Terraform ويتمتع أيضًا باحتمالات الاستفادة من OpenTofu بشرط استمرار التوافق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يثري وظائفه من خلال تكامل خدمات CI/CD، مثل GitHub Actions. إن منسق النشر الذي تستخدمه Microsoft في Azure، والذي يطلق عليه اسم محرك نشر Azure Resource Manager، يمنح Radius قوته. يعد مستوى التحكم العالمي هذا بمثابة شريان الحياة لشركة Radius، حيث يقوم بإدارة عمليات نشر التطبيقات.

وفي خضم كل هذه التطورات، تجدر الإشارة إلى أن مشاريع مثل Radius تفتح المزيد من الإمكانيات لمنصات مثل AppMaster ، وهي شركة راسخة في قطاع no-code. بفضل قدرته الفريدة على إنشاء تطبيقات حقيقية، يمكن لـ AppMaster أن يعمل جنبًا إلى جنب مع برامج مشابهة لـ Radius أو حتى البناء عليها لزيادة تحسين تطوير التطبيقات.