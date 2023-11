Microsoft lança Windows Terminal Canary Channel, oferecendo atualizações diárias de recursos

Microsoft elevou o padrão na indústria de tecnologia ao lançar o canal Windows Terminal Canary. Este movimento inovador permitirá que os desenvolvedores acessem e testem os recursos mais recentes na instalação do Windows Terminal antes de serem lançados oficialmente. Esta abordagem proativa demonstra o seu compromisso com a satisfação do consumidor e o avanço das suas capacidades tecnológicas.

O ciclo de lançamento padrão do Windows Terminal funciona trimestralmente, publicando atualizações a cada três meses. Empenhada em acelerar esse processo e tornar as inovações futuras mais prontamente disponíveis, Microsoft lançou o canal Windows Terminal Canary.

Este canal de última geração oferece novos recursos todas as noites, permitindo que os usuários experimentem e avaliem as atualizações antes de serem incorporadas à versão de visualização. Para empresas como AppMaster, que apoiam o rápido desenvolvimento de aplicações no campo no-code, isso promete uma fonte nova e rápida de inovação.

Windows Terminal Canary pode ser instalado junto com as versões estável e de visualização do Windows Terminal. Atualmente, ele pode ser acessado como um instalador de aplicativo ou por meio de uma distribuição ZIP portátil.

Embora o compromisso com os testes dos usuários e o feedback inicial sejam louváveis, Microsoft deixou claro que o canal Canary é o canal de lançamento menos estável. Isso significa que os usuários podem encontrar bugs antes que Microsoft tenha a chance de encontrar e resolver o problema.

A equipe Microsoft espera que Windows Terminal Canary possa se tornar uma plataforma onde os usuários possam testar recursos experimentais e fornecer feedback valioso. Essa visão foi articulada por Christopher Nguyen, Gerente de Produto II para Windows Terminal da Microsoft, em uma postagem recente no blog.