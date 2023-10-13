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تطلق Microsoft لأول مرة قناة Windows Terminal Canary، وتقدم تحديثات يومية للميزات

Oct 13, 2023
تطلق Microsoft لأول مرة قناة Windows Terminal Canary، وتقدم تحديثات يومية للميزات

لقد رفعت Microsoft مستوى صناعة التكنولوجيا من خلال إطلاق قناة Windows Terminal Canary. ستمكن هذه الخطوة المبتكرة المطورين من الوصول إلى أحدث الميزات واختبارها في تثبيت Windows Terminal الخاص بهم قبل طرحها رسميًا. يوضح هذا النهج الاستباقي التزامهم برضا العملاء وتطوير قدراتهم التكنولوجية.

تعمل دورة الإصدار القياسية لـ Windows Terminal على أساس ربع سنوي، وتنشر التحديثات كل ثلاثة أشهر. وحرصًا منها على تسريع هذه العملية وجعل الابتكارات المستقبلية متاحة بسهولة أكبر، كشفت Microsoft عن قناة Windows Terminal Canary.

توفر هذه القناة المتطورة ميزات جديدة كل ليلة، مما يتيح للمستخدمين تجربة التحديثات وتقييمها قبل دمجها في إصدار المعاينة. بالنسبة لشركات مثل AppMaster ، التي تدعم التطوير السريع للتطبيقات في مجال no-code ، يعد هذا بمصدر جديد وسريع للابتكار.

يمكن تثبيت Windows Terminal Canary جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الثابتة وإصدارات المعاينة من Windows Terminal. في الوقت الحاضر، يمكن الوصول إليه إما كمثبت تطبيق أو عبر توزيع ZIP المحمول.

في حين أن الالتزام باختبار المستخدم والتعليقات المبكرة أمر يستحق الثناء، فقد أوضحت Microsoft أن قناة Canary هي قناة الإصدار الأقل استقرارًا. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يواجه المستخدمون أخطاء قبل أن تتاح Microsoft الفرصة للعثور على المشكلة وحلها.

ويأمل فريق Microsoft أن يصبح Windows Terminal Canary منصة يمكن للمستخدمين من خلالها اختبار الميزات التجريبية وتقديم تعليقات قيمة. تم توضيح هذه الرؤية بواسطة كريستوفر نجوين، مدير المنتج الثاني لـ Windows Terminal في Microsoft ، في منشور مدونة حديث.

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