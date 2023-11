Microsoft debiutuje na platformie Windows Terminal Canary Channel, oferując codzienne aktualizacje funkcji

Microsoft podniósł poprzeczkę w branży technologicznej uruchamiając kanał Windows Terminal Canary. To innowacyjne posunięcie umożliwi programistom dostęp i testowanie najnowszych funkcji w instalacji Windows Terminal przed ich oficjalnym wprowadzeniem. To proaktywne podejście pokazuje ich zaangażowanie w satysfakcję konsumentów i rozwój ich możliwości technologicznych.

Standardowy cykl wydawania Windows Terminal odbywa się co kwartał, a aktualizacje są publikowane co trzy miesiące. Chcąc przyspieszyć ten proces i zapewnić łatwiejszy dostęp do przyszłych innowacji, Microsoft udostępnił kanał Windows Terminal Canary.

Ten nowatorski kanał co wieczór udostępnia nowe funkcje, umożliwiając użytkownikom eksperymentowanie i ocenianie aktualizacji, zanim zostaną one uwzględnione w wersji zapoznawczej. Dla firm takich jak AppMaster, które wspierają szybki rozwój aplikacji w obszarze no-code, stanowi to obietnicę świeżego i szybkiego źródła innowacji.

Windows Terminal Canary można zainstalować razem ze stabilną i podglądową wersją Windows Terminal. Obecnie jest dostępny jako instalator aplikacji lub poprzez przenośną dystrybucję ZIP.

Chociaż zaangażowanie w testowanie użytkowników i wczesne przesyłanie opinii jest godne pochwały, Microsoft dał jasno do zrozumienia, że ​​kanał Canary jest najmniej stabilnym kanałem wydań. Oznacza to, że użytkownicy mogą potencjalnie napotkać błędy, zanim Microsoft będzie miał szansę znaleźć i rozwiązać problem.

Zespół Microsoft ma nadzieję, że Windows Terminal Canary może stać się platformą, na której użytkownicy będą mogli testować eksperymentalne funkcje i przekazywać cenne uwagi. Wizję tę przedstawił Christopher Nguyen, menedżer produktu II ds. Windows Terminal w Microsoft, w niedawnym poście na blogu.