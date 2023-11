Microsoft lancia Windows Terminal Canary Channel, offrendo aggiornamenti giornalieri delle funzionalità

Microsoft ha alzato il livello nel settore tecnologico lanciando il canale Windows Terminal Canary. Questa mossa innovativa consentirà agli sviluppatori di accedere e testare le funzionalità più recenti nell'installazione Windows Terminal prima del lancio ufficiale. Questo approccio proattivo dimostra il loro impegno per la soddisfazione dei consumatori e il progresso delle loro capacità tecnologiche.

Il ciclo di rilascio standard per Windows Terminal opera su base trimestrale, pubblicando gli aggiornamenti ogni tre mesi. Desiderosa di accelerare questo processo e rendere le innovazioni future più facilmente disponibili, Microsoft ha presentato il canale Windows Terminal Canary.

Questo canale all'avanguardia fornisce nuove funzionalità ogni notte, consentendo agli utenti di sperimentare e valutare gli aggiornamenti prima che vengano incorporati nella versione di anteprima. Per aziende come AppMaster, che supportano lo sviluppo rapido di applicazioni nel campo no-code, ciò promette una fonte di innovazione fresca e veloce.

Windows Terminal Canary può essere installato insieme alle versioni stabili e di anteprima di Windows Terminal. Al momento è accessibile come programma di installazione dell'app o tramite distribuzione ZIP portatile.

Sebbene l'impegno nei test degli utenti e nel feedback tempestivo sia encomiabile, Microsoft ha chiarito che il canale Canary è il canale di rilascio meno stabile. Ciò significa che gli utenti potrebbero potenzialmente riscontrare bug prima che Microsoft abbia la possibilità di individuare e risolvere il problema.

Il team Microsoft spera che Windows Terminal Canary possa diventare una piattaforma in cui gli utenti possano testare funzionalità sperimentali e fornire preziosi feedback. Questa visione è stata articolata da Christopher Nguyen, Product Manager II per Windows Terminal presso Microsoft, in un recente post sul blog.