微软首次推出 Windows Terminal Canary 频道，提供每日功能更新

Microsoft通过推出Windows Terminal Canary渠道提高了科技行业的标准。这一创新举措将使开发人员能够在Windows Terminal安装中的最新功能正式推出之前访问和测试这些功能。这种积极主动的做法表明了他们对消费者满意度和技术能力进步的承诺。

Windows Terminal的标准发布周期按季度运行，每三个月发布更新。为了加速这一进程并使未来的创新更容易实现， Microsoft推出了Windows Terminal Canary渠道。

这个前沿频道每晚提供新功能，使用户能够在将更新合并到预览版本之前尝试和评估更新。对于像AppMaster这样支持no-code领域快速应用程序开发的公司来说，这有望提供新鲜而快速的创新源泉。

Windows Terminal Canary可以与Windows Terminal的稳定版和预览版一起安装。目前，它可以作为应用程序安装程序或通过便携式 ZIP 分发进行访问。

虽然对用户测试和早期反馈的承诺值得赞扬，但Microsoft已明确表示Canary渠道是最不稳定的发布渠道。这意味着在Microsoft有机会找到并解决问题之前，用户可能会遇到错误。

Microsoft团队希望Windows Terminal Canary能够成为一个用户可以测试实验性功能并提供宝贵反馈的平台。 Microsoft Windows Terminal II 产品经理 Christopher Nguyen 在最近的一篇博客文章中阐述了这一愿景。