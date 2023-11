Microsoft lance Windows Terminal Canary Channel, proposant des mises à jour quotidiennes des fonctionnalités

Microsoft a élevé la barre dans l'industrie technologique en lançant la chaîne Windows Terminal Canary. Cette initiative innovante permettra aux développeurs d'accéder et de tester les fonctionnalités les plus récentes de leur installation Windows Terminal avant leur déploiement officiel. Cette approche proactive démontre leur engagement envers la satisfaction des consommateurs et l'avancement de leurs capacités technologiques.

Le cycle de publication standard pour Windows Terminal fonctionne sur une base trimestrielle, publiant des mises à jour tous les trois mois. Soucieux d'accélérer ce processus et de rendre les innovations futures plus facilement disponibles, Microsoft a dévoilé la chaîne Windows Terminal Canary.

Ce canal de pointe fournit chaque soir de nouvelles fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d'expérimenter et d'évaluer les mises à jour avant qu'elles ne soient intégrées dans la version préliminaire. Pour des entreprises comme AppMaster, qui soutiennent le développement rapide d'applications dans le domaine no-code, cela promet une source d'innovation nouvelle et rapide.

Windows Terminal Canary peut être installé avec les versions stables et préliminaires de Windows Terminal. À l'heure actuelle, il est accessible soit en tant qu'installateur d'application, soit via une distribution ZIP portable.

Bien que l'engagement en faveur des tests utilisateurs et des premiers retours soit louable, Microsoft a clairement indiqué que la version Canary est la version la moins stable. Cela signifie que les utilisateurs pourraient potentiellement rencontrer des bugs avant que Microsoft n'ait la possibilité de trouver et de résoudre le problème.

L'équipe Microsoft espère que Windows Terminal Canary pourra devenir une plate-forme sur laquelle les utilisateurs pourront tester des fonctionnalités expérimentales et fournir de précieux commentaires. Cette vision a été articulée par Christopher Nguyen, chef de produit II pour Windows Terminal chez Microsoft, dans un récent article de blog.