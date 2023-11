Microsoft introduceert Windows Terminal Canary Channel, met dagelijkse functie-updates

Microsoft heeft de lat hoger gelegd in de technologie-industrie door het Windows Terminal Canary kanaal te lanceren. Met deze innovatieve stap kunnen ontwikkelaars toegang krijgen tot de nieuwste functies in hun Windows Terminal installatie en deze testen voordat ze officieel worden uitgerold. Deze proactieve aanpak toont hun toewijding aan de tevredenheid van de consument en de vooruitgang van hun technologische capaciteiten.

De standaard releasecyclus voor Windows Terminal werkt op kwartaalbasis en publiceert elke drie maanden updates. Microsoft wil dit proces graag versnellen en toekomstige innovaties gemakkelijker beschikbaar maken en heeft het Windows Terminal Canary kanaal onthuld.

Dit baanbrekende kanaal biedt elke nacht nieuwe functies, waardoor gebruikers kunnen experimenteren met updates en deze kunnen beoordelen voordat ze in de preview-versie worden opgenomen. Voor bedrijven als AppMaster, die snelle applicatieontwikkeling op het gebied van no-code ondersteunen, belooft dit een frisse en snelle bron van innovatie.

Windows Terminal Canary kan naast de stabiele en preview-versies van Windows Terminal worden geïnstalleerd. Momenteel is het toegankelijk als app-installatieprogramma of via Portable ZIP-distributie.

Hoewel de inzet voor gebruikerstests en vroege feedback lovenswaardig is, heeft Microsoft duidelijk gemaakt dat het Canary kanaal het minst stabiele releasekanaal is. Dit betekent dat gebruikers mogelijk bugs tegenkomen voordat Microsoft de kans heeft het probleem te vinden en op te lossen.

Het Microsoft team heeft goede hoop dat Windows Terminal Canary een platform kan worden waar gebruikers experimentele functies kunnen testen en waardevolle feedback kunnen geven. Deze visie werd verwoord door Christopher Nguyen, Product Manager II voor Windows Terminal bij Microsoft, in een recente blogpost.