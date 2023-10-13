🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft представляет Canary Channel для терминала Windows, предлагающий ежедневные обновления функций

13, окт. 2023
Microsoft представляет Canary Channel для терминала Windows, предлагающий ежедневные обновления функций

Microsoft подняла планку в индустрии высоких технологий, запустив канал Windows Terminal Canary. Этот инновационный шаг позволит разработчикам получить доступ к новейшим функциям Windows Terminal и протестировать их до их официального выпуска. Такой активный подход демонстрирует их приверженность удовлетворению потребностей потребителей и развитию их технологических возможностей.

Стандартный цикл выпуска Windows Terminal осуществляется ежеквартально, обновления публикуются каждые три месяца. Стремясь ускорить этот процесс и сделать будущие инновации более доступными, Microsoft представила канал Windows Terminal Canary.

Этот передовой канал предоставляет новые функции каждую ночь, позволяя пользователям экспериментировать и оценивать обновления, прежде чем они будут включены в предварительную версию. Для таких компаний, как AppMaster, которые поддерживают быструю разработку приложений no-code, это обещает свежий и быстрый источник инноваций.

Windows Terminal Canary можно установить вместе со стабильной и предварительной версиями Windows Terminal. В настоящее время он доступен либо через установщик приложений, либо через портативный ZIP-дистрибутив.

Хотя приверженность пользовательскому тестированию и ранним отзывам заслуживает похвалы, Microsoft ясно дала понять, что канал Canary является наименее стабильным каналом выпуска. Это означает, что пользователи потенциально могут столкнуться с ошибками до того, как Microsoft сможет найти и решить проблему.

Команда Microsoft надеется, что Windows Terminal Canary сможет стать платформой, на которой пользователи смогут тестировать экспериментальные функции и оставлять ценные отзывы. Это видение было сформулировано Кристофером Нгуеном, менеджером по продукту II для Windows Terminal в Microsoft, в недавнем сообщении в блоге.

Похожие статьи

JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения
date 03, нояб. 2023
JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения
Ускоряя разработку программного обеспечения, JetBrains выпускает версию 1.9.20 своего влиятельного языка Kotlin.
Software Development Website
Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
date 03, нояб. 2023
Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
Последняя версия 5.0 платформы Uno с открытым исходным кодом выходит в свет с множеством новых функций, обещающих повышение производительности до пяти раз.
Open Source Software Development
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
date 03, нояб. 2023
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
В последнее время, стремясь расширить свой портфель продуктов, SmartBear обновила три своих продукта, включая BugSnag, SwaggerHub Portal и Zephyr Squad Cloud.
Software Development Updates
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь