Microsoft подняла планку в индустрии высоких технологий, запустив канал Windows Terminal Canary. Этот инновационный шаг позволит разработчикам получить доступ к новейшим функциям Windows Terminal и протестировать их до их официального выпуска. Такой активный подход демонстрирует их приверженность удовлетворению потребностей потребителей и развитию их технологических возможностей.

Стандартный цикл выпуска Windows Terminal осуществляется ежеквартально, обновления публикуются каждые три месяца. Стремясь ускорить этот процесс и сделать будущие инновации более доступными, Microsoft представила канал Windows Terminal Canary.

Этот передовой канал предоставляет новые функции каждую ночь, позволяя пользователям экспериментировать и оценивать обновления, прежде чем они будут включены в предварительную версию. Для таких компаний, как AppMaster, которые поддерживают быструю разработку приложений no-code, это обещает свежий и быстрый источник инноваций.

Windows Terminal Canary можно установить вместе со стабильной и предварительной версиями Windows Terminal. В настоящее время он доступен либо через установщик приложений, либо через портативный ZIP-дистрибутив.

Хотя приверженность пользовательскому тестированию и ранним отзывам заслуживает похвалы, Microsoft ясно дала понять, что канал Canary является наименее стабильным каналом выпуска. Это означает, что пользователи потенциально могут столкнуться с ошибками до того, как Microsoft сможет найти и решить проблему.

Команда Microsoft надеется, что Windows Terminal Canary сможет стать платформой, на которой пользователи смогут тестировать экспериментальные функции и оставлять ценные отзывы. Это видение было сформулировано Кристофером Нгуеном, менеджером по продукту II для Windows Terminal в Microsoft, в недавнем сообщении в блоге.