Microsoft Windows Terminal Canary kanalını başlatarak teknoloji endüstrisinde çıtayı yükseltti. Bu yenilikçi hamle, geliştiricilerin resmi olarak kullanıma sunulmadan önce Windows Terminal kurulumlarındaki en yeni özelliklere erişmelerine ve bunları test etmelerine olanak tanıyacak. Bu proaktif yaklaşım, tüketici memnuniyetine ve teknolojik yeteneklerinin geliştirilmesine olan bağlılıklarını göstermektedir.

Windows Terminal standart sürüm döngüsü, üç ayda bir güncellemeler yayınlayarak üç ayda bir çalışır. Bu süreci hızlandırmak ve gelecekteki yenilikleri daha kolay kullanılabilir hale getirmek isteyen Microsoft, Windows Terminal Canary kanalını kullanıma sundu.

Bu son teknoloji ürünü kanal, her gece yeni özellikler sunarak kullanıcıların güncellemeleri önizleme sürümüne dahil edilmeden önce denemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. no-code alanda hızlı uygulama geliştirmeyi destekleyen AppMaster gibi şirketler için bu, taze ve hızlı bir inovasyon kaynağı vaat ediyor.

Windows Terminal Canary Windows Terminal kararlı ve önizleme sürümlerinin yanına kurulabilir. Şu anda Uygulama Yükleyici olarak veya Taşınabilir ZIP dağıtımı aracılığıyla erişilebilir.

Kullanıcı testi ve erken geri bildirim konusundaki kararlılık övgüye değer olsa da Microsoft, Canary kanalının en az kararlı sürüm kanalı olduğunu açıkça belirtti. Bu, Microsoft sorunu bulma ve çözme şansına sahip olmasından önce kullanıcıların hatalarla karşılaşabilecekleri anlamına gelir.

Microsoft ekibi Windows Terminal Canary kullanıcıların deneysel özellikleri test edebileceği ve değerli geri bildirimler sağlayabileceği bir platform haline gelebileceğinden umutlu. Bu vizyon, Microsoft Windows Terminal II. Ürün Yöneticisi Christopher Nguyen tarafından yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısında dile getirildi.