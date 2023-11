Microsoft incorpora ferramenta de conversão de texto em imagem com tecnologia DALL-E no Windows 11 Paint

Em um desenvolvimento empolgante para o mundo da tecnologia, Microsoft está atualmente testando um novo recurso em seu aplicativo Paint no sistema operacional Windows 11 – uma ferramenta inventiva de criação de texto para imagem conhecida como ‘Paint Cocreator’. A ferramenta Cocreator é enriquecida com os poderosos recursos do DALL-E, o mais recente modelo de geração de imagens da OpenAI.

Com a integração do Paint Cocreator, os usuários terão a capacidade de criar obras de arte através de mera descrição textual. A Microsoft também pretende adicionar uma opção que permita aos usuários escolher um estilo artístico específico, gerando posteriormente três variações artísticas para seleção. Após a escolha ter sido feita, camadas adicionais podem ser inseridas para personalizar ainda mais a arte - um recurso recém-concebido no aplicativo Paint.

Apesar da expectativa otimista em torno desta nova integração, continuam a persistir preocupações válidas em torno da eficácia da conversão de texto em imagem do DALL-E. Versões anteriores do DALL-E foram examinadas devido à interpretação inadequada de entradas de texto. Além disso, o modelo desenvolvido pela OpenAI tem mostrado tradicionalmente susceptibilidade a preconceitos, sejam eles de raça ou de género.

Microsoft reconheceu estas preocupações, revelando que já instituiu certas medidas para evitar a criação de imagens “prejudiciais, ofensivas ou inadequadas”. No entanto, a gigante da tecnologia permanece calada sobre as especificidades destas medidas.

O objetivo final é lançar o Paint Cocreator para todos os usuários do Windows 11 nas próximas semanas. No entanto, por enquanto, a ferramenta de conversão de texto em imagem está sendo introduzida gradualmente aos usuários do Windows Insider. O acesso de teste ao Paint Cocreator exige que os usuários entrem em uma lista de espera, após a qual receberão 50 créditos - cada crédito permitindo que eles criem um conjunto de imagens. A decisão final sobre o sistema de crédito ainda não foi tomada e existe a possibilidade de ter que pagar pela ferramenta no futuro.

A versão prévia do Paint Cocreator está atualmente disponível para usuários que falam inglês em países como EUA, Reino Unido, França, Austrália, Canadá, Itália e Alemanha.

O Paint Cocreator faz parte de um conjunto maior de atualizações criativas propostas pela Microsoft como melhorias baseadas em IA para o sistema operacional Windows 11. Entre essas atualizações criativas está um novo recurso no aplicativo Fotos da Microsoft para Windows 11 que permite aos usuários desfocar os fundos, selecionando e enfatizando assuntos proeminentes para efeitos visuais aprimorados.

