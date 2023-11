Microsoft incorpora lo strumento di conversione testo in immagine basato su DALL-E in Windows 11 Paint

In uno sviluppo entusiasmante per il mondo della tecnologia, Microsoft sta attualmente sperimentando una nuova funzionalità nella sua applicazione Paint sul sistema operativo Windows 11: un creativo strumento di creazione di testo in immagine noto come "Paint Cocreator". Lo strumento Cocreator è arricchito con le potenti funzionalità di DALL-E, l'ultimo modello di generazione di immagini di OpenAI.

Con l'integrazione di Paint Cocreator, gli utenti avranno la possibilità di creare opere d'arte attraverso la mera descrizione testuale. Microsoft intende inoltre aggiungere un'opzione che consenta agli utenti di scegliere uno stile artistico specifico, generando successivamente tre varianti artistiche da selezionare. Dopo aver effettuato una scelta, è possibile inserire livelli aggiuntivi per personalizzare ulteriormente l'opera d'arte: una funzionalità di nuova concezione all'interno dell'applicazione Paint.

Nonostante le aspettative ottimistiche che circondano questa nuova integrazione, continuano a persistere valide preoccupazioni sull'efficacia della conversione da testo a immagine di DALL-E. Le versioni precedenti di DALL-E sono state esaminate attentamente per l'interpretazione inadeguata degli input di testo. Inoltre, il modello sviluppato da OpenAI ha tradizionalmente mostrato suscettibilità ai pregiudizi, siano essi di razza o di genere.

Microsoft ha riconosciuto queste preoccupazioni, rivelando di aver già istituito alcune misure per prevenire la creazione di immagini "dannose, offensive o inappropriate". Tuttavia, il colosso della tecnologia rimane riservato sulle specifiche di queste misure.

L'obiettivo finale è distribuire Paint Cocreator a tutti gli utenti di Windows 11 nelle prossime settimane. Tuttavia, per il momento, lo strumento di conversione del testo in immagine viene introdotto in modo incrementale agli utenti di Windows Insider. L'accesso di prova a Paint Cocreator richiede agli utenti di iscriversi a una lista d'attesa, post in cui riceveranno 50 crediti, ciascun credito che consente loro di creare un set di immagini. La decisione finale riguardo al sistema di credito non è stata ancora presa e c'è la possibilità di dover pagare lo strumento in futuro.

La versione di anteprima di Paint Cocreator è attualmente disponibile per gli utenti di lingua inglese in paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Australia, Canada, Italia e Germania.

Paint Cocreator fa parte di una suite più ampia di aggiornamenti creativi proposti da Microsoft come miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale per il sistema operativo Windows 11. Tra questi aggiornamenti creativi c'è una nuova funzionalità nell'app Foto di Microsoft per Windows 11 che consente agli utenti di sfocare gli sfondi, selezionando ed enfatizzando soggetti prominenti per effetti visivi migliorati.

Sarebbe interessante vedere l’impatto futuro di tali funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sulle piattaforme di sviluppo di applicazioni, in particolare quelle specializzate in soluzioni no-code come AppMaster . Simili strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale potrebbero semplificare in modo significativo gli aspetti di progettazione complessi nello sviluppo di app low-code/no-code , alterando il panorama del settore tecnologico.