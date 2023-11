Microsoft integriert DALL-E-gestütztes Text-to-Image-Tool in Windows 11 Paint

In einer aufregenden Entwicklung für die Tech-Welt testet Microsoft derzeit eine neue Funktion in seiner Paint-Anwendung auf dem Betriebssystem Windows 11 – ein innovatives Text-zu-Bild-Erstellungstool namens „Paint Cocreator“. Das Cocreator-Tool ist um die leistungsstarken Funktionen von DALL-E erweitert, dem neuesten Bildgenerierungsmodell von OpenAI.

Mit der Integration von Paint Cocreator haben Benutzer die Möglichkeit, Kunstwerke durch bloße Textbeschreibung zu erstellen. Microsoft beabsichtigt außerdem, eine Option hinzuzufügen, die es Benutzern ermöglicht, einen bestimmten Kunststil auszuwählen und anschließend drei künstlerische Variationen zur Auswahl zu generieren. Nachdem eine Auswahl getroffen wurde, können zusätzliche Ebenen eingegeben werden, um das Kunstwerk weiter zu personalisieren – eine neu konzipierte Funktion innerhalb der Paint-Anwendung.

Trotz der optimistischen Vorfreude auf diese neuartige Integration bestehen weiterhin berechtigte Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Text-zu-Bild-Konvertierung von DALL-E. Frühere Versionen von DALL-E wurden wegen unzureichender Interpretation von Texteingaben unter die Lupe genommen. Darüber hinaus ist das von OpenAI entwickelte Modell traditionell anfällig für Vorurteile, sei es aufgrund der Rasse oder des Geschlechts.

Microsoft hat diese Bedenken zur Kenntnis genommen und bekannt gegeben, dass das Unternehmen bereits bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, um die Erstellung „schädlicher, beleidigender oder unangemessener“ Bilder zu verhindern. Über die Einzelheiten dieser Maßnahmen hält sich der Technologieriese jedoch weiterhin bedeckt.

Das letztendliche Ziel besteht darin, Paint Cocreator in den kommenden Wochen für alle Windows 11-Benutzer bereitzustellen. Allerdings wird das Text-zu-Bild-Tool vorerst schrittweise für Windows Insider-Benutzer eingeführt. Für den Testzugang zum Paint Cocreator müssen Benutzer sich in eine Warteliste eintragen und dort 50 Credits erhalten. Mit jedem Credit können sie einen Satz Bilder erstellen. Die endgültige Entscheidung bezüglich des Kreditsystems ist noch nicht gefallen und es besteht die Möglichkeit, dass das Tool in Zukunft bezahlt werden muss.

Die Vorschauversion von Paint Cocreator ist derzeit für englischsprachige Benutzer in Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, Kanada, Italien und Deutschland verfügbar.

Paint Cocreator ist Teil einer größeren Suite kreativer Updates, die Microsoft als KI-gestützte Erweiterungen des Betriebssystems Windows 11 anbietet. Zu diesen innovativen Updates gehört eine neue Funktion in der Fotos-App von Microsoft für Windows 11, die es Benutzern ermöglicht, Hintergründe unscharf zu machen und markante Motive für verbesserte visuelle Effekte auszuwählen und hervorzuheben.

Es wäre spannend, die zukünftigen Auswirkungen solcher KI-gestützten Funktionen auf Anwendungsentwicklungsplattformen zu sehen, insbesondere auf solche, die auf no-code Lösungen wie AppMaster spezialisiert sind. Ähnliche KI-gestützte Kreativtools könnten komplexe Designaspekte bei der Low-Code-/No-Code-App-Entwicklung erheblich rationalisieren und so die Landschaft der Technologiebranche verändern.