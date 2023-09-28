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Microsoft включает инструмент преобразования текста в изображение на базе DALL-E в Windows 11 Paint

28, сент. 2023
Microsoft включает инструмент преобразования текста в изображение на базе DALL-E в Windows 11 Paint

В рамках захватывающей разработки для мира технологий Microsoft в настоящее время тестирует новую функцию в своем приложении Paint в операционной системе Windows 11 — изобретательный инструмент для создания текста в изображении, известный как «Paint Cocreator». Инструмент Cocreator обогащен мощными возможностями DALL-E, новейшей модели генерации изображений от OpenAI.

Благодаря интеграции Paint Cocreator пользователи смогут создавать произведения искусства с помощью простого текстового описания. Microsoft также намерена добавить опцию, которая позволит пользователям выбирать определенный художественный стиль, впоследствии создавая три художественных варианта на выбор. После того, как выбор сделан, можно ввести дополнительные слои для дальнейшей персонализации изображения — новая функция в приложении Paint.

Несмотря на оптимистические ожидания, связанные с этой новой интеграцией, продолжают сохраняться обоснованные опасения по поводу эффективности преобразования текста в изображение DALL-E. Предыдущие версии DALL-E подвергались тщательной проверке из-за неадекватной интерпретации ввода текста. Более того, модель, разработанная OpenAI, традиционно демонстрирует восприимчивость к предубеждениям, будь то раса или пол.

Microsoft признала эти опасения, заявив, что они уже приняли определенные меры для предотвращения создания «вредных, оскорбительных или неуместных» изображений. Однако технологический гигант по-прежнему хранит молчание о специфике этих мер.

Конечная цель — представить Paint Cocreator всем пользователям Windows 11 в ближайшие недели. Однако в настоящее время инструмент преобразования текста в изображение постепенно знакомится пользователям Windows Insider. Пробный доступ к Paint Cocreator требует, чтобы пользователи присоединились к списку ожидания, опубликовав который, они получат 50 кредитов — каждый кредит позволяет им создать один набор изображений. Окончательное решение относительно кредитной системы еще не принято, и есть вероятность, что в будущем за инструмент придется платить.

Предварительная версия Paint Cocreator в настоящее время доступна англоязычным пользователям в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Италия и Германия.

Paint Cocreator является частью более крупного набора творческих обновлений, предложенных Microsoft в качестве усовершенствований на базе искусственного интеллекта для операционной системы Windows 11. Среди этих изобретательных обновлений — новая функция в приложении Microsoft Photos для Windows 11, которая позволяет пользователям размывать фон, выбирать и подчеркивать заметные объекты для улучшения визуальных эффектов.

Было бы интересно увидеть будущее влияние таких функций на базе искусственного интеллекта на платформы разработки приложений, особенно на те, которые специализируются на решениях no-code таких как AppMaster . Подобные творческие инструменты на базе искусственного интеллекта могут значительно упростить сложные аспекты проектирования при разработке приложений low-code или no-code , изменяя ландшафт технологической индустрии.

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