Microsoft integreert door DALL-E aangedreven tekst-naar-afbeelding-tool in Windows 11 Paint

In een opwindende ontwikkeling voor de technische wereld test Microsoft momenteel een nieuwe functie in zijn Paint-toepassing op het Windows 11-besturingssysteem: een inventieve tool voor het maken van tekst naar afbeeldingen, bekend als 'Paint Cocreator'. De Cocreator-tool is verrijkt met de krachtige mogelijkheden van DALL-E, het nieuwste beeldgeneratiemodel van OpenAI.

Met de integratie van Paint Cocreator hebben gebruikers de mogelijkheid om illustraties te maken door middel van louter tekstuele beschrijving. Microsoft is ook van plan een optie toe te voegen waarmee gebruikers een specifieke kunststijl kunnen kiezen, en vervolgens drie artistieke variaties ter selectie kunnen genereren. Nadat een keuze is gemaakt, kunnen extra lagen worden ingevoerd om het kunstwerk verder te personaliseren - een nieuw ontworpen functie binnen de Paint-toepassing.

Ondanks de optimistische verwachtingen rond deze nieuwe integratie blijven er terechte zorgen bestaan ​​over de doeltreffendheid van de tekst-naar-beeldconversie van DALL-E. Eerdere versies van DALL-E zijn onder de loep genomen vanwege de inadequate interpretatie van tekstinvoer. Bovendien heeft het door OpenAI ontwikkelde model van oudsher blijk gegeven van gevoeligheid voor vooroordelen, of het nu gaat om ras of geslacht.

Microsoft heeft deze zorgen erkend en onthuld dat ze al bepaalde maatregelen hebben genomen om de creatie van ‘schadelijke, aanstootgevende of ongepaste’ beelden te voorkomen. De technologiegigant blijft echter de lippen stijf op elkaar houden over de details van deze maatregelen.

Het uiteindelijke doel is om Paint Cocreator de komende weken uit te rollen naar alle Windows 11-gebruikers. Voorlopig wordt de tekst-naar-afbeelding-tool echter stapsgewijs geïntroduceerd bij Windows Insider-gebruikers. Voor proeftoegang tot Paint Cocreator moeten gebruikers zich op een wachtlijst plaatsen. Hierbij ontvangen ze 50 credits. Met elk credit kunnen ze één set afbeeldingen maken. De definitieve beslissing over het kredietsysteem is nog niet genomen en het is mogelijk dat in de toekomst voor de tool moet worden betaald.

De preview-versie van Paint Cocreator is momenteel beschikbaar voor Engelssprekende gebruikers in onder meer de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië, Canada, Italië en Duitsland.

Paint Cocreator maakt deel uit van een grotere reeks creatieve updates die door Microsoft wordt voorgesteld als AI-aangedreven verbeteringen aan het Windows 11-besturingssysteem. Een van deze inventieve updates is een nieuwe functie in Microsoft's Photos-app voor Windows 11 waarmee gebruikers achtergronden kunnen vervagen en prominente onderwerpen kunnen selecteren en benadrukken voor verbeterde visuele effecten.

