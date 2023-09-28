Microsoft, Windows 11 Paint'te DALL-E Destekli Metinden Görüntüye Aracını Kullanıyor

Microsoft, teknoloji dünyası için heyecan verici bir gelişme olarak şu anda Windows 11 işletim sistemindeki Paint uygulamasında, 'Paint Cocreator' olarak bilinen yaratıcı bir metin-görüntü oluşturma aracı olan yeni bir özelliğin pilot uygulamasını yürütüyor. Cocreator aracı, OpenAI'nin en son görüntü oluşturma modeli olan DALL-E'nin güçlü özellikleriyle zenginleştirilmiştir.

Paint Cocreator'ın entegrasyonuyla kullanıcılar, yalnızca metinsel açıklamalarla sanat eserleri oluşturma olanağına sahip olacak. Microsoft ayrıca kullanıcıların belirli bir sanat stili seçmesine olanak tanıyan ve ardından seçim için üç sanatsal varyasyon üreten bir seçenek eklemeyi planlıyor. Bir seçim yapıldıktan sonra, resmi daha da kişiselleştirmek için ek katmanlar girilebilir; bu, Paint uygulamasında yeni tasarlanmış bir özelliktir.

Bu yeni entegrasyona ilişkin iyimser beklentiye rağmen, DALL-E'nin metinden resme dönüşümünün etkinliği konusunda geçerli endişeler devam ediyor. DALL-E'nin geçmiş sürümleri, metin girişlerinin yetersiz yorumlanması nedeniyle inceleme altına alınmıştır. Dahası, OpenAI tarafından geliştirilen model geleneksel olarak ister ırk ister cinsiyet olsun önyargılara karşı duyarlılık göstermiştir.

Microsoft bu endişeleri kabul ederek 'zararlı, rahatsız edici veya uygunsuz' görüntülerin oluşturulmasını önlemek için halihazırda belirli önlemler aldıklarını açıkladı. Ancak teknoloji devi bu önlemlerin ayrıntıları konusunda ağzını sıkı tutuyor.

Nihai hedef, önümüzdeki haftalarda Paint Cocreator'ı tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmaktır. Ancak şimdilik metinden resme aracı, Windows Insider kullanıcılarına aşamalı olarak tanıtılıyor. Paint Cocreator'a deneme erişimi, kullanıcıların bir bekleme listesine katılmalarını gerektirir ve bu listeyi göndererek 50 kredi alırlar; her kredi, onlara bir görüntü seti oluşturma olanağı sağlar. Kredi sistemiyle ilgili nihai karar henüz verilmedi ve gelecekte araç için ödeme yapmak zorunda kalma ihtimali var.

Paint Cocreator'ın önizleme sürümü şu anda ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Kanada, İtalya ve Almanya gibi ülkelerdeki İngilizce konuşan kullanıcılara sunulmaktadır.

Paint Cocreator, Microsoft tarafından Windows 11 işletim sistemi için yapay zeka destekli geliştirmeler olarak önerilen daha geniş bir yaratıcı güncelleme paketinin parçasıdır. Bu yaratıcı güncellemeler arasında Microsoft'un Windows 11 için Fotoğraflar uygulamasındaki, kullanıcıların arka planları bulanıklaştırmasına, gelişmiş görsel efektler için önemli konuları seçip vurgulamasına olanak tanıyan yeni bir özellik de yer alıyor.

Bu tür yapay zeka destekli özelliklerin uygulama geliştirme platformları, özellikle de AppMaster gibi no-code çözümlerde uzmanlaşmış olanlar üzerindeki gelecekteki etkisini görmek heyecan verici olurdu. Yapay zeka destekli benzer yaratıcı araçlar , düşük kodlu/kodsuz uygulama geliştirmedeki karmaşık tasarım yönlerini önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve teknoloji endüstrisinin manzarasını değiştirebilir.