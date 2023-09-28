🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft, Windows 11 Paint'te DALL-E Destekli Metinden Görüntüye Aracını Kullanıyor

Eyl 28, 2023
Microsoft, Windows 11 Paint'te DALL-E Destekli Metinden Görüntüye Aracını Kullanıyor

Microsoft, teknoloji dünyası için heyecan verici bir gelişme olarak şu anda Windows 11 işletim sistemindeki Paint uygulamasında, 'Paint Cocreator' olarak bilinen yaratıcı bir metin-görüntü oluşturma aracı olan yeni bir özelliğin pilot uygulamasını yürütüyor. Cocreator aracı, OpenAI'nin en son görüntü oluşturma modeli olan DALL-E'nin güçlü özellikleriyle zenginleştirilmiştir.

Paint Cocreator'ın entegrasyonuyla kullanıcılar, yalnızca metinsel açıklamalarla sanat eserleri oluşturma olanağına sahip olacak. Microsoft ayrıca kullanıcıların belirli bir sanat stili seçmesine olanak tanıyan ve ardından seçim için üç sanatsal varyasyon üreten bir seçenek eklemeyi planlıyor. Bir seçim yapıldıktan sonra, resmi daha da kişiselleştirmek için ek katmanlar girilebilir; bu, Paint uygulamasında yeni tasarlanmış bir özelliktir.

Bu yeni entegrasyona ilişkin iyimser beklentiye rağmen, DALL-E'nin metinden resme dönüşümünün etkinliği konusunda geçerli endişeler devam ediyor. DALL-E'nin geçmiş sürümleri, metin girişlerinin yetersiz yorumlanması nedeniyle inceleme altına alınmıştır. Dahası, OpenAI tarafından geliştirilen model geleneksel olarak ister ırk ister cinsiyet olsun önyargılara karşı duyarlılık göstermiştir.

Microsoft bu endişeleri kabul ederek 'zararlı, rahatsız edici veya uygunsuz' görüntülerin oluşturulmasını önlemek için halihazırda belirli önlemler aldıklarını açıkladı. Ancak teknoloji devi bu önlemlerin ayrıntıları konusunda ağzını sıkı tutuyor.

Nihai hedef, önümüzdeki haftalarda Paint Cocreator'ı tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmaktır. Ancak şimdilik metinden resme aracı, Windows Insider kullanıcılarına aşamalı olarak tanıtılıyor. Paint Cocreator'a deneme erişimi, kullanıcıların bir bekleme listesine katılmalarını gerektirir ve bu listeyi göndererek 50 kredi alırlar; her kredi, onlara bir görüntü seti oluşturma olanağı sağlar. Kredi sistemiyle ilgili nihai karar henüz verilmedi ve gelecekte araç için ödeme yapmak zorunda kalma ihtimali var.

Paint Cocreator'ın önizleme sürümü şu anda ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Kanada, İtalya ve Almanya gibi ülkelerdeki İngilizce konuşan kullanıcılara sunulmaktadır.

Paint Cocreator, Microsoft tarafından Windows 11 işletim sistemi için yapay zeka destekli geliştirmeler olarak önerilen daha geniş bir yaratıcı güncelleme paketinin parçasıdır. Bu yaratıcı güncellemeler arasında Microsoft'un Windows 11 için Fotoğraflar uygulamasındaki, kullanıcıların arka planları bulanıklaştırmasına, gelişmiş görsel efektler için önemli konuları seçip vurgulamasına olanak tanıyan yeni bir özellik de yer alıyor.

Bu tür yapay zeka destekli özelliklerin uygulama geliştirme platformları, özellikle de AppMaster gibi no-code çözümlerde uzmanlaşmış olanlar üzerindeki gelecekteki etkisini görmek heyecan verici olurdu. Yapay zeka destekli benzer yaratıcı araçlar , düşük kodlu/kodsuz uygulama geliştirmedeki karmaşık tasarım yönlerini önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve teknoloji endüstrisinin manzarasını değiştirebilir.

İlgili Mesajlar

ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir
date Eki 30, 2023
ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir
ChatGPT Plus kullanıcıları, bağlamsal çok modlu desteğin yanı sıra dosya yükleme ve işleme olanağı sağlayan en son beta sürüm aracılığıyla gelişmiş işlevlerden yararlanıyor.
AI Automation Software
IBM, Uygulama Modernizasyonu ve BT Otomasyonu için Watsonx Code Assistant'ı Tanıttı
date Eki 30, 2023
IBM, Uygulama Modernizasyonu ve BT Otomasyonu için Watsonx Code Assistant'ı Tanıttı
IBM, uygulama modernizasyonunu ve BT otomasyonunu hedefleyen Watsonx Code Assistant'ı kullanıma sundu.
Automation IT Software
Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor
date Eki 29, 2023
Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor
Red Hat'in Kubernetes'te yerleşik Quarkus Java yığınının en son sürümü, yeniden tasarlanmış geliştirici kullanıcı arayüzüne ve sözleşmeye dayalı test işlevine sahiptir.
Open Source Development Integration
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin