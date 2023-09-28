Microsoft 在 Windows 11 Paint 中整合了 DALL-E 支持的文本到图像工具

在科技界一项激动人心的发展中， Microsoft目前正在 Windows 11 操作系统上的画图应用程序中试用一项新功能——一种名为“Paint Cocreator”的创造性文本到图像创建工具。 Cocreator 工具丰富了 OpenAI 最新图像生成模型 DALL-E 的强大功能。

通过集成 Paint Cocreator，用户将能够通过单纯的文字描述来创建艺术品。微软还打算添加一个选项，允许用户选择特定的艺术风格，随后生成三种艺术变体供选择。做出选择后，可以输入附加图层以进一步个性化艺术品 - 这是 Paint 应用程序中新构思的功能。

尽管人们对这种新颖的集成抱有乐观的预期，但对 DALL-E 文本到图像转换的功效的合理担忧仍然存在。 DALL-E 的过去版本因对文本输入的解释不充分而受到审查。此外，OpenAI 开发的模型传统上很容易受到种族或性别偏见的影响。

Microsoft承认了这些担忧，并透露他们已经采取了某些措施来防止创建“有害、攻击性或不当”图像。然而，这家科技巨头仍然对这些措施的具体细节守口如瓶。

最终目标是在未来几周内向所有 Windows 11 用户推出 Paint Cocreator。不过，目前，文本转图像工具正在逐步向 Windows Insider 用户推出。试用 Paint Cocreator 需要用户加入等候名单，发布后他们将获得 50 个积分 - 每个积分允许他们创建一组图像。关于信用系统的最终决定尚未做出，未来有可能必须为该工具付费。

Paint Cocreator 的预览版目前可供美国、英国、法国、澳大利亚、加拿大、意大利和德国等国家的英语用户使用。

Paint Cocreator 是Microsoft提出的更大的创意更新套件的一部分，作为 Windows 11 操作系统的人工智能增强功能。在这些创造性的更新中，Windows 11 的 Microsoft 照片应用程序中的一项新功能允许用户模糊背景，选择并强调突出的主题以增强视觉效果。

看到此类人工智能功能对应用程序开发平台的未来影响将是令人兴奋的，特别是那些专门从事no-code解决方案（例如AppMaster）的平台。类似的人工智能驱动的创意工具可能会显着简化低代码/无代码应用程序开发中的复杂设计方面，从而改变科技行业的格局。