تقوم Microsoft بدمج أداة تحويل النص إلى صورة التي تعمل بتقنية DALL-E في Windows 11 Paint

في تطور مثير لعالم التكنولوجيا، تقوم Microsoft حاليًا بتجربة ميزة جديدة في تطبيق Paint الخاص بها على نظام التشغيل Windows 11 - وهي أداة مبتكرة لإنشاء نص إلى صورة تُعرف باسم "Paint Cocreator". تم إثراء أداة Cocreator بالإمكانيات القوية لـ DALL-E، أحدث نموذج لتوليد الصور من OpenAI.

من خلال تكامل Paint Cocreator، سيكون لدى المستخدمين القدرة على إنشاء عمل فني من خلال الوصف النصي فقط. تعتزم Microsoft أيضًا إضافة خيار يسمح للمستخدمين باختيار نمط فني معين، وبالتالي إنشاء ثلاثة أشكال فنية مختلفة للاختيار. بعد تحديد الاختيار، يمكن إدخال طبقات إضافية لتخصيص العمل الفني بشكل أكبر - وهي ميزة تم تصميمها حديثًا داخل تطبيق الرسام.

على الرغم من الترقب المتفائل المحيط بهذا التكامل الجديد، إلا أن المخاوف الصحيحة لا تزال قائمة حول فعالية تحويل النص إلى صورة في DALL-E. خضعت الإصدارات السابقة من DALL-E للتدقيق بسبب التفسير غير الكافي لمدخلات النص. علاوة على ذلك، أظهر النموذج الذي طورته شركة OpenAI تقليديا قابلية التحيز للتحيز، سواء كان بسبب العرق أو الجنس.

وقد اعترفت Microsoft بهذه المخاوف، وكشفت أنها اتخذت بالفعل إجراءات معينة لمنع إنشاء صور "ضارة أو مسيئة أو غير لائقة". ومع ذلك، لا يزال عملاق التكنولوجيا ملتزمًا الصمت بشأن تفاصيل هذه التدابير.

الهدف النهائي هو طرح برنامج Paint Cocreator لجميع مستخدمي Windows 11 في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتم تقديم أداة تحويل النص إلى صورة بشكل تدريجي لمستخدمي Windows Insider. يتطلب الوصول التجريبي إلى Paint Cocreator من المستخدمين الانضمام إلى قائمة الانتظار، وبعد ذلك سيحصلون على 50 نقطة - كل رصيد يسمح لهم بإنشاء مجموعة واحدة من الصور. لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن نظام الائتمان بعد، وهناك احتمال الاضطرار إلى دفع ثمن الأداة في المستقبل.

يتوفر إصدار المعاينة من Paint Cocreator حاليًا للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في بلدان تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا وألمانيا.

يعد Paint Cocreator جزءًا من مجموعة أكبر من التحديثات الإبداعية التي تقترحها Microsoft كتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11. من بين هذه التحديثات المبتكرة ميزة جديدة في تطبيق الصور من Microsoft لنظام التشغيل Windows 11 والتي تتيح للمستخدمين طمس الخلفيات واختيار الموضوعات البارزة والتأكيد عليها للحصول على تأثيرات بصرية محسنة.

سيكون من المثير رؤية التأثير المستقبلي لمثل هذه الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على منصات تطوير التطبيقات، ولا سيما تلك المتخصصة في الحلول no-code مثل AppMaster . قد تعمل الأدوات الإبداعية المماثلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تبسيط جوانب التصميم المعقدة بشكل كبير في تطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية ، مما يؤدي إلى تغيير مشهد صناعة التكنولوجيا.