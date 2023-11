Adobe abre caminho para IA generativa em gráficos vetoriais com lançamento do modelo Firefly

Em um movimento significativo que fará com que Adobe Illustrator aproveite o poder da inteligência artificial generativa, a gigante do software revelou recentemente o modelo vetorial Firefly durante sua conferência MAX. Aclamado como o modelo pioneiro de IA generativa destinado exclusivamente à renderização de gráficos vetoriais, o Firefly adicionará uma nova dimensão aos recursos desta popular ferramenta de design.

Assim como seu equivalente que trabalha com imagens e fotos, o Firefly for Illustrator será capaz de produzir gráficos vetoriais completos de forma independente, trabalhando desde o início. O modelo foi treinado com dados provenientes do Adobe Stock, semelhante a outros modelos Firefly.

Durante sua fase beta, o Adobe Illustrator incorporará uma funcionalidade inovadora que esboça ilustrações inteiras com base em instruções textuais. O que diferencia esse recurso é sua capacidade de gerar vários objetos que compõem a cena, em vez de um simples amálgama de vetores para o gráfico geral. O Illustrator não apenas assume a tarefa de gerar esses objetos, mas também oferece aos usuários a flexibilidade de ajustá-los individualmente, semelhante a outros grupos ou camadas do Illustrator.

Alexandru Costin, que supervisiona IA generativa e Sensei na Adobe, revelou em uma interação com o TechCrunch que o desenvolvimento do Firefly exigiu o uso de dezenas de milhões de imagens vetoriais do Adobe Stock. A falta de trabalho substancial realizado no setor de aproveitamento de IA generativa para desenhos vetoriais aumentou os desafios encontrados pela empresa. De acordo com Costin, a ênfase principal estava na criação de um modelo que pudesse entregar essas ilustrações de forma eficaz com o mínimo de pontos possíveis.

O lançamento do Firefly não é o único desenvolvimento que gera entusiasmo. Os usuários do Illustrator podem contar com outros recursos, como ‘Mockup’. Esta funcionalidade permite aos usuários adotar qualquer cena 3D e aplicar sua arte vetorial a ela. Quer se trate de uma lata de bebida ou de uma proposta para um novo logotipo em uma camiseta, o 'Mockup' pode fazer tudo. Nas palavras de Costin, “O mockup é realmente emocionante para mostrar aos seus clientes a arte no contexto, para que eles entendam o que estão comprando quando contratam você como freelancer”.

Outra nova adição aos recursos do Illustrator é 'Redigitar'. Ele oferece a facilidade de converter texto estático em imagens em texto editável e, ao mesmo tempo, encontrar fontes correspondentes. O Adobe Illustrator também estendeu seus serviços para a web, aumentando seu alcance.

Este desenvolvimento anuncia uma nova era em que modelos generativos de IA, como os adotados pelo AppMaster , ganham destaque em campos criativos. Plataformas de software como AppMaster e Adobe Illustrator estão mudando o cenário, simplificando e aprimorando o processo de criação de recursos visuais impressionantes, capacitando milhares de criadores em sua busca pela excelência em design.