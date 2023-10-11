Adobe открывает путь к использованию генеративного искусственного интеллекта в векторной графике с запуском модели Firefly

Важным шагом, который позволит Adobe Illustrator использовать возможности генеративного искусственного интеллекта, является то, что софтверный гигант недавно представил векторную модель Firefly во время своей конференции MAX. Провозглашенная новаторской генеративной моделью искусственного интеллекта, предназначенной исключительно для рендеринга векторной графики, Firefly добавит новое измерение возможностям этого популярного инструмента дизайна.

Как и его аналог, работающий с изображениями и фотографиями, Firefly for Illustrator сможет самостоятельно создавать полную векторную графику, работая с нуля. Модель была обучена на данных из Adobe Stock, как и другие модели Firefly.

На этапе бета-тестирования Adobe Illustrator будет включать в себя инновационную функцию, позволяющую создавать эскизы целых иллюстраций на основе текстовых подсказок. Что отличает эту функцию, так это ее способность генерировать несколько объектов, составляющих сцену, а не простое объединение векторов для общей графики. Illustrator не только берет на себя задачу создания этих объектов, но также дает пользователям возможность настраивать их индивидуально, как и другие группы или слои Illustrator.

Alexandru Costin, курирующий генеративный искусственный интеллект и Sensei в Adobe, рассказал в интервью TechCrunch, что разработка Firefly потребовала использования десятков миллионов векторных изображений из Adobe Stock. Отсутствие существенной работы, проделанной в секторе использования генеративного искусственного интеллекта для векторных рисунков, усугубило проблемы, с которыми столкнулась компания. По словам Костина, их основной упор был сделан на создание модели, которая могла бы эффективно передавать эти иллюстрации с минимально возможным количеством баллов.

Запуск Firefly – не единственное событие, вызывающее ажиотаж. Пользователи Illustrator могут рассчитывать на другие функции, такие как «Mockup». Эта функциональность позволяет пользователям использовать любую 3D-сцену и применять к ней свои векторные изображения. Будь то банка для напитков или предложение нового логотипа на футболке, «Mockup» справится со всем. По словам Костина: «Мокап действительно интересен, поскольку позволяет показать вашим клиентам искусство в контексте, чтобы они понимали, что покупают, когда нанимают вас в качестве фрилансера».

Еще одно новое дополнение к возможностям Illustrator — «Перепечатать». Он предлагает возможность конвертировать статический текст на изображениях в редактируемый текст, а также находить подходящие шрифты. Adobe Illustrator также распространил свои услуги на Интернет, расширив свой охват.

Эта разработка знаменует новую эру, в которой генеративные модели искусственного интеллекта, подобные тем, которые используются в AppMaster , приобретают известность в творческих областях. Программные платформы, такие как AppMaster и Adobe Illustrator, меняют ситуацию, упрощая и улучшая процесс создания потрясающих визуальных эффектов, расширяя возможности тысяч авторов в стремлении к совершенству дизайна.