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Adobe, Firefly Model Lansmanı ile Vektör Grafiklerinde Üretken Yapay Zekanın Yolunu Açıyor

Eki 11, 2023
Adobe, Firefly Model Lansmanı ile Vektör Grafiklerinde Üretken Yapay Zekanın Yolunu Açıyor

Yazılım devi Adobe Illustrator üretken yapay zekanın gücünden yararlanmasını sağlayacak önemli bir hamleyle, yakın zamanda MAX konferansı sırasında Ateşböceği Vektör Modelini tanıttı. Yalnızca vektör grafiklerini işlemeyi amaçlayan öncü üretken yapay zeka modeli olarak selamlanan Firefly, bu popüler tasarım aracının yeteneklerine yeni bir boyut katacak.

Görüntüler ve fotoğraflarla çalışan benzeri gibi Firefly for Illustrator da sıfırdan çalışarak tam vektör grafiklerini bağımsız olarak üretebilecek. Model, diğer Firefly modellerine benzer şekilde Adobe Stock kaynaklı veriler üzerinde eğitildi.

Adobe Illustrator, beta aşamasında, metinsel komutlara dayalı olarak tüm illüstrasyonların taslağını çizen yenilikçi bir işlevsellik içerecek. Bu özelliği diğerlerinden ayıran şey, genel grafik için vektörlerin basit bir şekilde birleştirilmesi yerine, sahneyi oluşturan birden fazla nesne oluşturma yeteneğidir. Illustrator yalnızca bu nesneleri oluşturma görevini üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara diğer Illustrator grupları veya katmanlarına benzer şekilde bunları ayrı ayrı ayarlama esnekliği de sağlıyor.

Adobe'de üretken yapay zeka ve Sensei'yi denetleyen Alexandru Costin, TechCrunch ile yaptığı etkileşimde Firefly'ın geliştirilmesinin Adobe Stock'tan on milyonlarca vektör görselinin kullanılmasını gerektirdiğini açıkladı. Vektör çizimleri için üretken yapay zekadan yararlanma konusunda sektörde önemli çalışmaların yapılmaması, şirketin karşılaştığı zorlukları artırdı. Costin'e göre öncelikli vurguları, bu illüstrasyonları mümkün olan en az noktayla etkili bir şekilde sunabilecek bir modelin yaratılmasıydı.

Heyecan yaratan tek gelişme Firefly lansmanı değil. Illustrator kullanıcıları 'Mockup' gibi diğer özellikleri sabırsızlıkla bekleyebilirler. Bu işlevsellik, kullanıcıların herhangi bir 3 boyutlu sahneyi benimsemesine ve vektör resimlerini buna uygulamasına olanak tanır. İster bir içecek kutusu olsun, ister tişört üzerine yeni bir logo önerisi olsun, 'Mockup' her şeyi yapabilir. Costin'in sözleriyle, "Mockup, müşterilerinize sanatı bağlam içinde göstermek ve böylece sizinle serbest çalışan olarak sözleşme imzaladıklarında ne satın aldıklarını anlamalarını sağlamak gerçekten heyecan verici."

Illustrator'ın yeteneklerine eklenen bir diğer yenilik de 'Yeniden Yazma'dır. Eşleşen yazı tiplerini bulmanın yanı sıra görüntülerdeki statik metni düzenlenebilir metne dönüştürme olanağı sunar. Adobe Illustrator, hizmetlerini web'e de genişleterek erişimini artırdı.

Bu gelişme, AppMaster'ın benimsediği gibi üretken yapay zeka modellerinin yaratıcı alanlarda önem kazandığı yeni bir dönemin habercisidir. AppMaster ve Adobe Illustrator gibi yazılım platformları, çarpıcı görseller oluşturma sürecini basitleştirip geliştirerek manzarayı değiştiriyor ve binlerce yaratıcıya tasarım mükemmelliği arayışında güç veriyor.

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