Adobe baant de weg voor generatieve AI in vectorafbeeldingen met Firefly Model Launch

In een belangrijke stap waarbij Adobe Illustrator de kracht van generatieve kunstmatige intelligentie zal benutten, heeft de softwaregigant onlangs tijdens zijn MAX-conferentie het Firefly Vector Model onthuld. Geprezen als het baanbrekende generatieve AI-model dat exclusief bedoeld is om vectorafbeeldingen weer te geven, zal Firefly een nieuwe dimensie toevoegen aan de mogelijkheden van deze populaire ontwerptool.

Net als zijn tegenhanger die met afbeeldingen en foto's werkt, zal Firefly voor Illustrator in staat zijn om zelfstandig volledige vectorafbeeldingen te produceren, waarbij hij vanaf de basis werkt. Het model is getraind op gegevens afkomstig van Adobe Stock, vergelijkbaar met andere Firefly-modellen.

Tijdens de bètafase zal Adobe Illustrator een innovatieve functionaliteit integreren die volledige illustraties schetst op basis van tekstuele aanwijzingen. Wat deze functie onderscheidt, is de mogelijkheid om meerdere objecten te genereren die deel uitmaken van de scène, in plaats van een eenvoudige samenvoeging van vectoren voor de algehele afbeelding. Illustrator neemt niet alleen de taak op zich om deze objecten te genereren, maar geeft gebruikers ook de flexibiliteit om deze individueel aan te passen, vergelijkbaar met andere Illustrator-groepen of lagen.

Alexandru Costin, die toezicht houdt op generatieve AI en Sensei bij Adobe, onthulde in een interactie met TechCrunch dat de ontwikkeling van Firefly het gebruik van tientallen miljoenen vectorafbeeldingen van Adobe Stock noodzakelijk maakte. Het gebrek aan substantieel werk in de sector van het benutten van generatieve AI voor vectortekeningen droeg bij aan de uitdagingen waarmee het bedrijf werd geconfronteerd. Volgens Costin lag hun primaire nadruk op het creëren van een model dat deze illustraties effectief kon leveren met zo min mogelijk punten.

De lancering van Firefly is niet de enige ontwikkeling die voor opwinding zorgt. Illustrator-gebruikers kunnen zich verheugen op andere functies, zoals 'Mockup'. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers elke 3D-scène overnemen en er hun vectorillustraties op toepassen. Of het nu gaat om een ​​drankblikje of een voorstel voor een nieuw logo op een t-shirt, 'Mockup' kan het allemaal. In de woorden van Costin: "Mockup is echt spannend om je klanten de kunst in context te laten zien, zodat ze begrijpen wat ze kopen als ze je als freelancer contracteren."

Een andere nieuwe toevoeging aan de mogelijkheden van Illustrator is 'Retype'. Het biedt de mogelijkheid om statische tekst in afbeeldingen om te zetten in bewerkbare tekst en tegelijkertijd bijpassende lettertypen te vinden. Adobe Illustrator heeft zijn diensten ook naar het web uitgebreid, waardoor het bereik is vergroot.

Deze ontwikkeling luidt een nieuw tijdperk in waarin generatieve AI-modellen, zoals die omarmd worden door AppMaster , bekendheid verwerven op creatief gebied. Softwareplatforms zoals AppMaster en Adobe Illustrator veranderen het landschap door het proces van het creëren van verbluffende beelden te vereenvoudigen en te verbeteren, waardoor duizenden makers in staat worden gesteld om uitmuntende ontwerpen na te streven.