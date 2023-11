Adobe ebnet mit Firefly Model Launch den Weg für generative KI in Vektorgrafiken

In einem bedeutenden Schritt, der dazu führen wird, dass Adobe Illustrator die Leistungsfähigkeit der generativen künstlichen Intelligenz nutzt, stellte der Softwareriese kürzlich auf seiner MAX-Konferenz das Firefly-Vektormodell vor. Firefly wird als bahnbrechendes generatives KI-Modell gefeiert, das ausschließlich zum Rendern von Vektorgrafiken bestimmt ist und den Fähigkeiten dieses beliebten Designtools eine neue Dimension verleiht.

Wie sein Gegenstück, das mit Bildern und Fotos arbeitet, ist Firefly für Illustrator in der Lage, von Grund auf selbstständig vollständige Vektorgrafiken zu erstellen. Das Modell wurde auf Daten trainiert, die aus Adobe Stock stammten, ähnlich wie andere Firefly-Modelle.

Während der Beta-Phase wird Adobe Illustrator eine innovative Funktion integrieren, die ganze Illustrationen auf der Grundlage von Texteingaben skizziert. Was diese Funktion auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, mehrere Objekte zu generieren, aus denen die Szene besteht, und nicht eine einfache Zusammenführung von Vektoren für die Gesamtgrafik. Illustrator übernimmt nicht nur die Aufgabe, diese Objekte zu generieren, sondern gibt Benutzern auch die Flexibilität, diese individuell anzupassen, ähnlich wie bei anderen Illustrator-Gruppen oder -Ebenen.

Alexandru Costin, der bei Adobe für generative KI und Sensei zuständig ist, verriet in einer Interaktion mit TechCrunch, dass die Entwicklung von Firefly die Verwendung von zig Millionen Vektorbildern von Adobe Stock erforderlich machte. Der Mangel an substanzieller Arbeit im Bereich der Nutzung generativer KI für Vektorzeichnungen verschärfte die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert war. Laut Costin lag ihr Hauptaugenmerk auf der Erstellung eines Modells, das diese Illustrationen mit möglichst wenigen Punkten effektiv darstellen konnte.

Der Start von Firefly ist nicht die einzige Entwicklung, die für Aufregung sorgt. Illustrator-Benutzer können sich auf weitere Funktionen wie „Mockup“ freuen. Mit dieser Funktionalität können Benutzer jede beliebige 3D-Szene übernehmen und ihre Vektorgrafiken darauf anwenden. Ob es sich um eine Getränkedose oder einen Vorschlag für ein neues Logo auf einem T-Shirt handelt, „Mockup“ kann alles. In Costins Worten: „Mockup ist wirklich spannend, um Ihren Kunden die Kunst im Kontext zu zeigen, damit sie verstehen, was sie kaufen, wenn sie Sie als Freiberufler beauftragen.“

Eine weitere neuartige Erweiterung der Illustrator-Funktionen ist „Retype“. Es bietet die Möglichkeit, statischen Text in Bildern in bearbeitbaren Text umzuwandeln und gleichzeitig passende Schriftarten zu finden. Adobe Illustrator hat seine Dienste auch auf das Web ausgeweitet und so seine Reichweite erhöht.

Diese Entwicklung läutet eine neue Ära ein, in der generative KI-Modelle, wie sie von AppMaster genutzt werden, in kreativen Bereichen an Bedeutung gewinnen. Softwareplattformen wie AppMaster und Adobe Illustrator verändern die Landschaft, indem sie den Prozess der Erstellung atemberaubender Grafiken vereinfachen und verbessern und so Tausende von Entwicklern bei ihrem Streben nach herausragender Designqualität unterstützen.