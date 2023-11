Adobe toruje drogę generatywnej sztucznej inteligencji w grafice wektorowej dzięki wprowadzeniu modelu Firefly

W ramach znaczącego posunięcia, dzięki któremu Adobe Illustrator wykorzysta moc generatywnej sztucznej inteligencji, gigant oprogramowania zaprezentował niedawno model wektorowy Firefly podczas konferencji MAX. Okrzyknięty pionierskim generatywnym modelem sztucznej inteligencji przeznaczonym wyłącznie do renderowania grafiki wektorowej, Firefly nada nowy wymiar możliwościom tego popularnego narzędzia do projektowania.

Podobnie jak jego odpowiednik obsługujący obrazy i zdjęcia, Firefly dla programu Illustrator będzie w stanie samodzielnie tworzyć pełną grafikę wektorową, pracując od podstaw. Model został wytrenowany na danych pochodzących z Adobe Stock, podobnie jak inne modele Firefly.

W fazie beta program Adobe Illustrator będzie zawierał innowacyjną funkcję szkicowania całych ilustracji w oparciu o podpowiedzi tekstowe. Tym, co wyróżnia tę funkcję, jest jej zdolność do generowania wielu obiektów tworzących scenę, zamiast prostego łączenia wektorów w celu uzyskania ogólnej grafiki. Program Illustrator nie tylko przejmuje zadanie generowania tych obiektów, ale także zapewnia użytkownikom elastyczność w zakresie indywidualnego dostosowywania ich, podobnie jak w przypadku innych grup lub warstw programu Illustrator.

Alexandru Costin, który nadzoruje generatywną sztuczną inteligencję i Sensei w firmie Adobe, ujawnił w rozmowie z TechCrunch, że rozwój Firefly wymagał wykorzystania dziesiątek milionów obrazów wektorowych z Adobe Stock. Brak istotnej pracy wykonanej w sektorze wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji do rysunków wektorowych zwiększył wyzwania stojące przed firmą. Według Costina ich główny nacisk położono na stworzenie modelu, który mógłby skutecznie dostarczyć te ilustracje przy minimalnej możliwej liczbie punktów.

Premiera Firefly to nie jedyna nowość, która wywołuje emocje. Użytkownicy programu Illustrator mogą spodziewać się innych funkcji, takich jak „Makieta”. Ta funkcjonalność pozwala użytkownikom zaadoptować dowolną scenę 3D i zastosować do niej grafikę wektorową. Niezależnie od tego, czy jest to puszka napoju, czy propozycja nowego logo na koszulce, „Mockup” potrafi wszystko. Według Costina: „Makieta jest naprawdę ekscytująca, gdy pokazujesz klientom sztukę w kontekście, dzięki czemu rozumieją, co kupują, podpisując umowę z Tobą jako freelancerem”.

Kolejnym nowatorskim dodatkiem do możliwości programu Illustrator jest funkcja „Wpisz ponownie”. Oferuje możliwość konwersji statycznego tekstu na obrazach na tekst edytowalny, a także znajdowanie pasujących czcionek. Adobe Illustrator rozszerzył swoje usługi również na Internet, zwiększając jego zasięg.

Rozwój ten zapowiada nową erę, w której generatywne modele sztucznej inteligencji, takie jak te przyjęte w AppMaster , zyskują na znaczeniu w dziedzinach kreatywnych. Platformy oprogramowania, takie jak AppMaster i Adobe Illustrator, zmieniają krajobraz, upraszczając i usprawniając proces tworzenia oszałamiających efektów wizualnych, umożliwiając tysiącom twórców dążenie do doskonałości projektowej.