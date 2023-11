Adobe apre la strada all'intelligenza artificiale generativa nella grafica vettoriale con il lancio del modello Firefly

Con una mossa significativa che vedrà Adobe Illustrator sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa, il gigante del software ha recentemente presentato il modello Firefly Vector durante la sua conferenza MAX. Acclamato come il modello pionieristico di intelligenza artificiale generativa destinato esclusivamente al rendering di grafica vettoriale, Firefly aggiungerà una nuova dimensione alle capacità di questo popolare strumento di progettazione.

Come la sua controparte che lavora con immagini e foto, Firefly for Illustrator sarà in grado di produrre grafica vettoriale completa in modo indipendente, lavorando da zero. Il modello è stato addestrato sui dati provenienti da Adobe Stock, in modo simile ad altri modelli Firefly.

Durante la sua fase beta, Adobe Illustrator incorporerà una funzionalità innovativa che disegna intere illustrazioni basate su istruzioni testuali. Ciò che distingue questa funzionalità è la sua capacità di generare più oggetti che compongono la scena, piuttosto che una semplice fusione di vettori per la grafica complessiva. Illustrator non solo si assume il compito di generare questi oggetti, ma offre anche agli utenti la flessibilità di regolarli individualmente, in modo simile ad altri gruppi o livelli di Illustrator.

Alexandru Costin, che supervisiona l'intelligenza artificiale generativa e Sensei presso Adobe, ha rivelato in un'interazione con TechCrunch che lo sviluppo di Firefly ha richiesto l'uso di decine di milioni di immagini vettoriali da Adobe Stock. La mancanza di lavoro sostanziale svolto nel settore dello sfruttamento dell’intelligenza artificiale generativa per i disegni vettoriali si è aggiunta alle sfide incontrate dall’azienda. Secondo Costin, l'enfasi principale era sulla creazione di un modello in grado di fornire queste illustrazioni in modo efficace con il minimo punteggio possibile.

Il lancio di Firefly non è l’unico sviluppo che suscita entusiasmo. Gli utenti di Illustrator possono aspettarsi altre funzionalità come "Mockup". Questa funzionalità consente agli utenti di adottare qualsiasi scena 3D e applicarvi la propria grafica vettoriale. Che si tratti di una lattina per bevande o di una proposta per un nuovo logo su una maglietta, "Mockup" può fare tutto. Nelle parole di Costin, "Mockup è davvero entusiasmante per mostrare ai tuoi clienti l'arte nel contesto in modo che capiscano cosa stanno acquistando quando ti ingaggiano come libero professionista."

Un'altra nuova aggiunta alle funzionalità di Illustrator è "Ridigita". Offre la possibilità di convertire il testo statico nelle immagini in testo modificabile trovando anche i caratteri corrispondenti. Adobe Illustrator ha esteso i suoi servizi anche al web, ampliandone la portata.

Questo sviluppo preannuncia una nuova era in cui i modelli di intelligenza artificiale generativa, come quelli adottati da AppMaster , acquisiscono importanza nei campi creativi. Piattaforme software come AppMaster e Adobe Illustrator stanno cambiando il panorama semplificando e migliorando il processo di creazione di immagini straordinarie, consentendo a migliaia di creatori di perseguire l'eccellenza del design.