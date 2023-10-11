🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Adobe 推出 Firefly 模型，为矢量图形中的生成式 AI 铺平道路

Oct 11, 2023
Adobe 推出 Firefly 模型，为矢量图形中的生成式 AI 铺平道路

Adobe Illustrator最近在 MAX 会议上推出了 Firefly 矢量模型，这是 Adob​​e Illustrator 利用生成人工智能的力量的一项重大举措。 Firefly 被誉为专门用于渲染矢量图形的开创性生成式 AI 模型，它将为这一流行设计工具的功能增添新的维度。

与处理图像和照片的同类产品一样，Firefly for Illustrator 将能够从头开始独立生成完整的矢量图形。该模型是根据来自 Adob​​e Stock 的数据进行训练的，与其他 Firefly 模型类似。

在测试阶段，Adobe Illustrator 将整合一项创新功能，可根据文本提示绘制整个插图的草图。该功能的独特之处在于它能够生成构成场景的多个对象，而不是简单地合并整个图形的矢量。 Illustrator 不仅承担生成这些对象的任务，而且还为用户提供了单独调整这些对象的灵活性，类似于其他 Illustrator 组或图层。

Adobe 负责生成式 AI 和 Sensei 的Alexandru Costin在与 TechCrunch 的互动中透露，Firefly 的开发需要使用 Adob​​e Stock 中的数千万张矢量图像。在利用生成式人工智能进行矢量绘图方面缺乏大量工作，这增加了该公司遇到的挑战。根据 Costin 的说法，他们的主要重点是创建一个模型，可以用尽可能少的点有效地提供这些插图。

Firefly 的发布并不是唯一令人兴奋的进展。 Illustrator 用户可以期待其他功能，例如“模型”。此功能允许用户采用任何 3D 场景并将矢量艺术应用于其中。无论是饮料罐还是 T 恤上的新徽标提案，“Mockup”都可以做到。用 Costin 的话来说，“模型真的很令人兴奋，它可以向您的客户展示背景中的艺术，以便他们在与您签订合同作为自由职业者时了解自己购买的是什么。”

Illustrator 功能的另一个新功能是“重新打字”。它提供了将图像中的静态文本转换为可编辑文本的功能，同时还可以查找匹配的字体。 Adobe Illustrator 也将其服务扩展到网络，扩大了其影响范围。

这一发展预示着一个新时代的到来，其中生成式人工智能模型（如AppMaster所拥抱的模型）将在创意领域获得突出地位。 AppMaster和 Adob​​e Illustrator 等软件平台正在通过简化和增强创造令人惊叹的视觉效果的过程来改变景观，使成千上万的创作者能够追求卓越的设计。

相关帖子

隆重推出 Acorn：Rancher Labs 创始人推出的革命性的基于云的开发沙箱
date Oct 26, 2023
隆重推出 Acorn：Rancher Labs 创始人推出的革命性的基于云的开发沙箱
Acorn Labs 开创了一个云沙盒项目，旨在提供一种可访问、协作且令人愉快的开发方法。
Open Source Automation
Shopify 开源 Ruvy：将 Ruby 代码转换为 WebAssembly 的工具
date Oct 26, 2023
Shopify 开源 Ruvy：将 Ruby 代码转换为 WebAssembly 的工具
电子商务巨头 Shopify 最近开源了其项目 Ruvy，为开发人员提供了一个能够将 Ruby 代码转换为 WebAssembly (Wasm) 模块的工具链。
Open Source Web App eCommerce
LaunchDarkly 通过改变游戏规则的平台增强功能创新 DevOps
date Oct 25, 2023
LaunchDarkly 通过改变游戏规则的平台增强功能创新 DevOps
LaunchDarkly 为其平台引入了多项革命性功能，为 DevOps 的未来铺平了道路。
Automation Development Web App
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实