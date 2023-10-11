Adobe 推出 Firefly 模型，为矢量图形中的生成式 AI 铺平道路

Adobe Illustrator最近在 MAX 会议上推出了 Firefly 矢量模型，这是 Adob​​e Illustrator 利用生成人工智能的力量的一项重大举措。 Firefly 被誉为专门用于渲染矢量图形的开创性生成式 AI 模型，它将为这一流行设计工具的功能增添新的维度。

与处理图像和照片的同类产品一样，Firefly for Illustrator 将能够从头开始独立生成完整的矢量图形。该模型是根据来自 Adob​​e Stock 的数据进行训练的，与其他 Firefly 模型类似。

在测试阶段，Adobe Illustrator 将整合一项创新功能，可根据文本提示绘制整个插图的草图。该功能的独特之处在于它能够生成构成场景的多个对象，而不是简单地合并整个图形的矢量。 Illustrator 不仅承担生成这些对象的任务，而且还为用户提供了单独调整这些对象的灵活性，类似于其他 Illustrator 组或图层。

Adobe 负责生成式 AI 和 Sensei 的Alexandru Costin在与 TechCrunch 的互动中透露，Firefly 的开发需要使用 Adob​​e Stock 中的数千万张矢量图像。在利用生成式人工智能进行矢量绘图方面缺乏大量工作，这增加了该公司遇到的挑战。根据 Costin 的说法，他们的主要重点是创建一个模型，可以用尽可能少的点有效地提供这些插图。

Firefly 的发布并不是唯一令人兴奋的进展。 Illustrator 用户可以期待其他功能，例如“模型”。此功能允许用户采用任何 3D 场景并将矢量艺术应用于其中。无论是饮料罐还是 T 恤上的新徽标提案，“Mockup”都可以做到。用 Costin 的话来说，“模型真的很令人兴奋，它可以向您的客户展示背景中的艺术，以便他们在与您签订合同作为自由职业者时了解自己购买的是什么。”

Illustrator 功能的另一个新功能是“重新打字”。它提供了将图像中的静态文本转换为可编辑文本的功能，同时还可以查找匹配的字体。 Adobe Illustrator 也将其服务扩展到网络，扩大了其影响范围。

这一发展预示着一个新时代的到来，其中生成式人工智能模型（如AppMaster所拥抱的模型）将在创意领域获得突出地位。 AppMaster和 Adob​​e Illustrator 等软件平台正在通过简化和增强创造令人惊叹的视觉效果的过程来改变景观，使成千上万的创作者能够追求卓越的设计。