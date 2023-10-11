يمهد Adobe الطريق للذكاء الاصطناعي التوليدي في الرسومات المتجهة من خلال إطلاق نموذج Firefly

في خطوة مهمة ستشهد قيام Adobe Illustrator بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، كشفت شركة البرمجيات العملاقة مؤخرًا عن نموذج Firefly Vector خلال مؤتمر MAX. تم الترحيب به باعتباره نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد والمخصص حصريًا لتقديم الرسومات المتجهة، وسيضيف Firefly بعدًا جديدًا لقدرات أداة التصميم الشهيرة هذه.

مثل نظيره الذي يعمل مع الصور الفوتوغرافية، سيكون Firefly for Illustrator قادرًا على إنتاج رسومات متجهة كاملة بشكل مستقل، والعمل من الألف إلى الياء. تم تدريب النموذج على البيانات الصادرة من Adobe Stock، على غرار نماذج Firefly الأخرى.

خلال مرحلته التجريبية، سيدمج Adobe Illustrator وظيفة مبتكرة ترسم الرسوم التوضيحية بالكامل بناءً على المطالبات النصية. ما يميز هذه الميزة هو قدرتها على إنشاء كائنات متعددة تشكل المشهد، بدلاً من دمج بسيط للمتجهات للرسم العام. لا يتولى Illustrator مهمة إنشاء هذه الكائنات فحسب، بل يمنح المستخدمين أيضًا المرونة اللازمة لضبطها بشكل فردي، على غرار مجموعات أو طبقات Illustrator الأخرى.

كشف Alexandru Costin ، الذي يشرف على الذكاء الاصطناعي التوليدي وSensei في Adobe، في تفاعل مع TechCrunch أن تطوير Firefly استلزم استخدام عشرات الملايين من الصور المتجهة من Adobe Stock. أدى عدم وجود عمل كبير تم إنجازه في قطاع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للرسومات المتجهة إلى زيادة التحديات التي واجهتها الشركة. وفقًا لكوستين، كان تركيزهم الأساسي على إنشاء نموذج يمكنه تقديم هذه الرسوم التوضيحية بفعالية بأقل عدد ممكن من النقاط.

إن إطلاق Firefly ليس التطوير الوحيد الذي يثير الإثارة. يمكن لمستخدمي Illustrator التطلع إلى ميزات أخرى مثل "Mockup". تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين اعتماد أي مشهد ثلاثي الأبعاد وتطبيق رسوماتهم المتجهة عليه. سواء كان الأمر عبارة عن علبة مشروبات أو اقتراح لشعار جديد على قميص، يمكن لـ "Mockup" أن يفعل كل شيء. وعلى حد تعبير كوستين، "إن Mockup أمر مثير حقًا أن تعرض لعملائك الفن في السياق حتى يفهموا ما يشترونه عندما يتعاقدون معك كموظف مستقل."

إضافة جديدة أخرى إلى إمكانيات Illustrator هي "إعادة الكتابة". فهو يوفر إمكانية تحويل النص الثابت في الصور إلى نص قابل للتحرير مع العثور أيضًا على الخطوط المطابقة. قام Adobe Illustrator بتوسيع خدماته إلى الويب أيضًا، مما أدى إلى تعزيز وصوله.

يبشر هذا التطور بعصر جديد تكتسب فيه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل تلك التي يتبناها AppMaster ، مكانة بارزة في المجالات الإبداعية. تعمل منصات البرامج مثل AppMaster وAdobe Illustrator على تغيير المشهد من خلال تبسيط وتعزيز عملية إنشاء صور مذهلة، وتمكين الآلاف من المبدعين في سعيهم لتحقيق التميز في التصميم.