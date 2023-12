Kotlin sobe no índice de popularidade de linguagem de programação da Tiobe

A linguagem Kotlin, conhecida por ser uma forte adversária do Java e defendida pelo Google para o desenvolvimento de aplicativos móveis Android, tem subido constantemente na classificação do índice Tiobe de popularidade da linguagem. Em novembro de 2023, Kotlin alcançou com sucesso a 15ª posição, mostrando um progresso promissor.

Kotlin entrou pela primeira vez no top 20 do Índice Tiobe em setembro, obtendo uma classificação de 0,9%. Avançando alguns meses, a classificação de Kotlin teve um salto considerável para 1,15% em novembro. No mês anterior, Kotlin garantiu o 18º lugar.

Vários fatores contribuem para a trajetória ascendente do Kotlin no ranking de idiomas. A Tiobe, empresa conhecida por fornecer serviços de qualidade de software, menciona a compatibilidade do Kotlin com Java e sua louvável acomodação para Android entre os motivos significativos para sua ascensão acelerada. De acordo com Paul Jansen, CEO da Tiobe, Kotlin também se alinha bem com a tendência contínua de linguagens de programação expressivas. Essas linguagens vêm com um sistema de tipos robusto e são projetadas para evitar exceções de ponteiro nulo, que são pontos problemáticos comuns no mundo da codificação.

Com esses atributos em seu nome, Jansen acredita no potencial de Kotlin para entrar no top 10. Ele expressou suas expectativas, dizendo: 'Com todos os sinais apontando para crescimento, há poucas dúvidas de que Kotlin pode alcançar uma posição entre os 10 primeiros.' No entanto, ele também acrescentou uma conjectura intrigante sobre se Kotlin poderá algum dia subir às quatro primeiras posições. Só o tempo dirá se Kotlin pode atingir tais alturas.

O Índice Tiobe obtém sua classificação com base em uma equação que mede o número de desenvolvedores qualificados, cursos e fornecedores terceirizados globalmente para cada idioma. Ele analisa dados de vários mecanismos de pesquisa, como Google, Bing e Yahoo.

Em total contraste, Kotlin não se saiu tão bem no índice concorrente de popularidade de linguagens de programação Pypl no mesmo mês. A metodologia de classificação do Pypl gira em torno da frequência de pesquisas de tutoriais de idiomas no Google. De acordo com este sistema, Kotlin garantiu o 13º lugar com uma participação de 1,76%, mostrando uma ligeira queda em relação à popularidade do ano passado.

A ascensão contínua do Kotlin sinaliza uma mudança emocionante no mundo da programação. E com plataformas de tecnologia como AppMaster.io fornecendo soluções sem código que geram back-end real, web e aplicativos móveis, os desenvolvedores continuarão a buscar linguagens como Kotlin, que oferecem recursos fortes com sintaxe amigável. Suficientemente negociável para uma perturbação positiva contínua no setor tecnológico.