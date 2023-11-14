Kotlin تصعد في مؤشر شعبية لغة البرمجة في Tiobe

إن لغة Kotlin، المعروفة بكونها خصمًا قويًا لـ Java والتي تؤيدها Google لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لنظام Android، كانت تتسلق بشكل مطرد صفوف مؤشر Tiobe لشعبية اللغة. وفي نوفمبر 2023، نجحت Kotlin في الوصول إلى المركز الخامس عشر، مما أظهر تقدمًا واعدًا.

اقتحمت Kotlin لأول مرة المراكز العشرين الأولى في مؤشر Tiobe في سبتمبر، وحصلت على تصنيف 0.9%. وبعد بضعة أشهر، شهد تصنيف Kotlin قفزة كبيرة إلى 1.15% في شهر نوفمبر من هذا العام. شهد الشهر السابق حصول Kotlin على المركز الثامن عشر.

تساهم عدة عوامل في مسار Kotlin التصاعدي في تصنيف اللغة. ذكرت Tiobe، وهي شركة معروفة بتقديم خدمات برمجية عالية الجودة، أن توافق Kotlin مع Java وملاءمتها الجديرة بالثناء لنظام Android من بين الأسباب المهمة لارتفاعها المتسارع. وفقًا لبول جانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Tiobe، تتوافق Kotlin أيضًا بشكل جيد مع الاتجاه المستمر نحو لغات البرمجة التعبيرية. تأتي هذه اللغات مزودة بنظام كتابة قوي ومصممة لتفادي استثناءات المؤشر الفارغ، وهي نقاط ضعف شائعة في عالم البرمجة.

مع هذه السمات التي يحملها اسمها، يؤمن Jansen بإمكانية Kotlin لاقتحام المراكز العشرة الأولى. وأعرب عن توقعاته قائلاً: "مع كل الدلائل التي تشير إلى النمو، ليس هناك شك في أن Kotlin يمكنها الوصول إلى المراكز العشرة الأولى." ومع ذلك، فقد أضاف أيضًا تخمينًا مثيرًا للاهتمام حول ما إذا كان بإمكان Kotlin الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان بإمكان Kotlin الوصول إلى هذه المرتفعات.

يستمد مؤشر Tiobe تصنيفه بناءً على معادلة تقيس عدد المطورين المهرة والدورات التدريبية والبائعين الخارجيين على مستوى العالم لكل لغة. يقوم بتحليل البيانات من محركات بحث متعددة، مثل Google وBing وYahoo.

في تناقض صارخ، لم يكن أداء Kotlin جيدًا في مؤشر Pypl لشعبية لغات البرمجة المنافسة في نفس الشهر. تتمحور منهجية تصنيف Pypl حول تكرار عمليات البحث عن دروس اللغة على Google. وفقًا لهذا النظام، حصلت Kotlin على المركز الثالث عشر بحصة قدرها 1.76%، مما يظهر انخفاضًا طفيفًا عن شعبية العام الماضي.

يشير الارتفاع المستمر لـ Kotlin إلى تحول مثير في عالم البرمجة. ومع منصات التكنولوجيا مثل AppMaster.io التي توفر حلولًا بدون تعليمات برمجية تولد تطبيقات خلفية حقيقية وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة، سيستمر المطورون في البحث عن لغات مثل Kotlin التي توفر إمكانات قوية مع بناء جملة سهل الاستخدام. قابلة للتداول بدرجة كافية لاستمرار الاضطراب الإيجابي في قطاع التكنولوجيا.