Kotlin 在 Tiobe 编程语言流行度指数中上升

Kotlin 语言以 Java 的强劲对手而闻名，并被谷歌提倡用于 Android 移动应用程序开发，在 Tiobe 的语言流行度指数中的排名一直在稳步攀升。 2023 年 11 月，Kotlin 成功跻身第 15 位，取得了可喜的进步。

Kotlin 在 9 月份首次闯入 Tiobe 指数前 20 名，获得了 0.9% 的评级。几个月过去了，Kotlin 的评分在今年 11 月大幅跃升至 1.15%。上个月，Kotlin 排名第 18 位。

有几个因素促成了 Kotlin 在语言排名中的上升轨迹。 Tiobe 是一家以提供软件质量服务而闻名的公司，他提到 Kotlin 与 Java 的兼容性以及对 Android 的值得称赞的适应是其加速崛起的重要原因。 Tiobe 首席执行官 Paul Jansen 表示，Kotlin 也符合表达性编程语言的持续趋势。这些语言具有强大的类型系统，旨在避免空指针异常，这是编码领域的常见痛点。

凭借这些特性，Jansen 相信 Kotlin 有潜力进入前 10 名。他表达了自己的期望，并表示：“所有迹象都表明它会增长，毫无疑问 Kotlin 能够进入前 10 名。”不过，他还补充了一个有趣的猜想，即 Kotlin 能否跻身前四。只有时间才能证明 Kotlin 能否达到这样的高度。

Tiobe 指数根据衡量每种语言全球熟练开发人员、课程和第三方供应商数量的方程式得出排名。它分析来自多个搜索引擎（例如 Google、Bing 和 Yahoo）的数据。

与此形成鲜明对比的是，Kotlin 在同月的 Pypl 编程语言流行度指数中表现不佳。 Pypl 的排名方法以 Google 上语言教程搜索的频率为中心。根据该系统，Kotlin 以 1.76% 的份额排名第 13 位，较去年的受欢迎程度略有下降。

Kotlin 的持续崛起标志着编程世界发生了令人兴奋的转变。随着AppMaster.io 等技术平台提供生成真实后端、Web 和移动应用程序的无代码解决方案，开发人员将继续寻求像 Kotlin 这样提供强大功能和用户友好语法的语言。其可交易性足以对科技行业产生持续的积极影响。